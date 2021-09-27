В Украине проверят транслитерацию в загранпаспортах

В Украине проверят транслитерацию имен в иностранных документах граждан. Об этом сообщила председатель Нацкомиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская в эфире телеканала "Украина 24".

Заграничный паспорт, фото с открытых источников

В Нацкомиссии по стандартам государственного языка проблем в транслитерации в заграничных паспортах украинцев не видят. Но украинский язык в транслитерационном переводе в документах осуществлен по образцу 1995 года. Поэтому соответствие украинских загранпаспортов надо пересмотреть.

"Это международная стандартная таблица транслитерации, очевидно, что она не будет пересматриваться в ближайшее время. Будем ли мы смотреть? Нет. Мы просто еще раз сверим, соответствуют ли наши транслитерации практики международным. Если отвечают — мы сохраним все как есть. Если же произошли какие-то изменения, мы просто унифицируем с международными стандартами", — сообщила Орыся Демская.

Эксперт объяснила, что позиция комиссии заключается в том, чтобы проверить, насколько совпадает транслитерация с международными стандартами, ведь зарубежные документы украинцев ориентированы на международный вектор. Орыся Демская отмечает, что согласно закону, комиссия свои решения должна обсудить с Институтом украинского языка и другими учреждениями, занимающимися этим.

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