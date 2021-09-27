В Украине проверят транслитерацию в загранпаспортах

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Антон Рудак
В Украине проверят транслитерацию имен в иностранных документах граждан. Об этом сообщила председатель Нацкомиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская в эфире телеканала "Украина 24".
Заграничный паспорт, фото с открытых источников
В Нацкомиссии по стандартам государственного языка проблем в транслитерации в заграничных паспортах украинцев не видят. Но украинский язык в транслитерационном переводе в документах осуществлен по образцу 1995 года. Поэтому соответствие украинских загранпаспортов надо пересмотреть.
Эксперт объяснила, что позиция комиссии заключается в том, чтобы проверить, насколько совпадает транслитерация с международными стандартами, ведь зарубежные документы украинцев ориентированы на международный вектор. Орыся Демская отмечает, что согласно закону, комиссия свои решения должна обсудить с Институтом украинского языка и другими учреждениями, занимающимися этим.
Ранее портал "Комментарии" анализировал, кто пострадает от решения Кабмина о загранпаспортах для въезда в Россию. Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала называет решение правительства достаточно сомнительным. Виталий Бала прогнозирует определенные проблемы для тех, кто ездит в РФ на заработки. Политолог Андрей Мишин уверен, что решение Кабмина ударит по пожилым жителям приграничных населенных пунктов, а также перевозчикам. По мнению эксперта, решение правительства связано не с политикой, а с попыткой власти получить дополнительную прибыль.
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