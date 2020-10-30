В Украине продолжается рост цен на бензин

Вторую неделю подряд в Украине существенно поднимают цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает портал Enkorr.

На отдельных автозаправочных станциях цена выросла сразу на три гривны, сообщает источник.

Так, 26 октября сеть АЗС группы Приват повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Дизтопливо и бензин марки А-95 в сети Укрнафта, Авиас, ANP и др. (всего 1540 станций) подорожали от 22,00 грн/л до 23,00 грн/л, А-92 — от 21,00 грн/л до 22,00 грн/л.

Сети АЗС WOG и ОККО за неделю повысили цены на дизельное топливо на 50 коп/л, до 25,99 грн/л. На 30 коп/л подорожали все виды топлива в сети SOCAR.

Бензин и дизельное топливо в сети KLO подорожали на 40 коп/л: А-92 — до 23,39 грн/л, А-95 — до 24,39 грн/л, ДТ — до 22,89 грн/л. БРСМ-Нафта в среднем подняла цены на бензин на 50 коп/л, ДТ — на 13 коп/л.

Наибольший недельный рост цен зафиксирован у запорожской сети ZOG — бензин добавил 1,5-2 грн/л, а дизельное топливо — 3 грн/л. На заправках AMIC, Автотранс, UPG, Параллель, BVS, Shell, Chipo, Укр-Петроль, Нефтек, Татнефть-АЗС-Украина, Автопорт, Mango и Motto цены на топливо выросли на 0,15-1 грн/л.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, как отразится на Украине падение цен на нефть.

Председатель Комитета по вопросам развития экономической конкуренции при ТПП Украины, Директор в Научно-техническом центре "Психея" Сергей Сапегин поясняет: "Когда говорят о мировых ценах на нефть, подразумевают, как правило, фьючерсные цены. Т.е., ресурс нефти, который будет поступать на рынок в последующие месяцы или даже годы. В связи с этим на формирование цен на такую нефть в большей мере оказывают влияние события, которые еще не произошли, но могут произойти и ожидания участников рынка по изменению факторов, оказывающих наибольшее влияние на ценообразование. Наиболее важные из них – спрос и предложение".







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