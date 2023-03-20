В Украине предложили ограничить военных: подробности

Законопроектом №4210, который сейчас рассматривается в Верховной Раде, предусмотрено существенно усилить позицию Министра обороны по отношению к главнокомандующему, а также ограничить права действующих военных. Им запланировано запретить баллотироваться или занимать политические должности любого уровня, а также комментировать внутриполитические вопросы. Компания "Active Group" поинтересовалась мнением украинцев по поводу этих новаций. В частности, следует ли запретить военнослужащим публично выражать собственное мнение по внутренним политическим вопросам.

Українці проти обмеження прав військових

Однозначно стоит – считает 7,7%, скорее да – 14,1%. Но большинство украинцев не одобряют это предложение – почти две трети опрошенных выступают против или по крайней мере не очень одобряют это предложение парламентариев. В частности, 38,6% говорят твердое "нет" указанному предложению. Еще 30,7% выступают "скорее нет" против этого новшества.

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Относительно ограничения участия военных в политической жизни опрошенные украинцы не менее солидарны. Подавляющее большинство респондентов не одобряют такие ограничения. В частности, почти половина уверенно отрицает это предложение – 45,8% выступают против этого. Еще треть – 29,5% – выступают "скорее против" этого новшества.

Одобрительно об этих новациях отзываются менее 15% украинцев. В частности, 11,3% украинцев говорят "скорее да" ограничением военных и лишь 3,4% выступают однозначно одобрительно относительно ограничения или исключения военных из политического процесса в Украине.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 18 марта 2023 года.

Вместе с тем, стало известно мнение украинцев о перспективах осуждения Путина и Лукашенко, а также, что думают эксперты относительно последних высказываний Си Цзиньпина относительно Украины.