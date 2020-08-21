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В Украине предлагают ликвидировать общественного вещателя

Пока петиция не пользуется спросом

сегодня, 19:18
Автор:

Владимир Лавский

Во вторник, 18 августа, сайте Офиса президента Украины появилась электронная петиция с требованием ликвидировать Национальную общественную телерадиокомпанию. Об этом сообщает официальный сайт ОП. 

Автор петиции Андрей Сергиенко считает, что деньги украинских налогоплательщиков используются неэффективно и организация не соответствует требованиям нынешнего времени. 

В Украине предлагают ликвидировать общественного вещателя

"Ликвидация данного института, финансирующегося из государственного бюджета, не приносит пользы большинству украинцев. Плюс существование общественного вещателя в наших реалиях не соответствует духу время, используя старые административные методы работы. К тому же, НСТУ можно приватизировать, что позволит пополнить государственный бюджет новыми поступлениями. Еще одним важных фактором являются проблемы, которые создает СМИ на почве культурных вопросов", - пишет автор петиции в пояснительной записке. 

На данный момент петицию подписали уже 2397 граждан Украины. Для того, чтобы президент ее рассмотрел, нужно собрать 25 тысяч подписей за три месяца.

Как ранее сообщали "Комментарии", петиция об отставке Зеленского уже набрала нужное количество голосов. 


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