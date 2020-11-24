В Украине появится рейтинг тюрем

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Сергей Медведев
В Украине введут систему оценки эффективности исправительных учреждений. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська.
"Мы вводим систему рейтингования (оценки эффективности) тюрем. Система была разработана нашими канадскими партнерами по проекту "SURGe" в сотрудничестве с Министерством юстиции Украины. Новая система состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО.
Этот инструментарий поможет Министерству юстиции регулярно отслеживать прогресс учреждений исполнения наказаний в таких сферах деятельности:
• Финансы
• Кадровое обеспечение
• Безопасность / режим
• Социально-воспитательная работа
• Материальные условия содержания
• Права человека
• Здравоохранение
• Государственное предприятие учреждения исполнения наказаний", написал чиновник.
По его словам, система рассчитывает более 350 ключевых показателей, характеризующих учреждения исполнения наказаний.
С помощью нового рейтинга в ведомстве надеются добиться того, чтобы учреждения исполнения наказаний лучше достигали их главной цели — делать общество более безопасным.
Напомним, в СИЗО теперь можно приобрести подарочные сертификаты для пребывания в камерах повышенного комфорта для подсудимых. По словам главы ведомства, уникальный проект позволит рациональной и с пользой выбрать подарок для любого знакомого чиновника, госслужащего или депутата в их дни рождения и другие праздничные дни.
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