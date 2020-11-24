kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.11.2020

BTC/USD

18857.51

ETH/USD

608.10

LTC/USD

88.97

НБУ 24.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Украине появится рейтинг тюрем
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине появится рейтинг тюрем

Рейтинг тюрем позволит сделать их более безопасными для общества

сегодня, 11:28
Автор:

Сергей Медведев

В Украине введут систему оценки эффективности исправительных учреждений. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

В Украине появится рейтинг тюрем

"Мы вводим систему рейтингования (оценки эффективности) тюрем. Система была разработана нашими канадскими партнерами по проекту "SURGe" в сотрудничестве с Министерством юстиции Украины. Новая система состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО.

Этот инструментарий поможет Министерству юстиции регулярно отслеживать прогресс учреждений исполнения наказаний в таких сферах деятельности:

• Финансы

• Кадровое обеспечение

• Безопасность / режим

• Социально-воспитательная работа

• Материальные условия содержания

• Права человека

• Здравоохранение

• Государственное предприятие учреждения исполнения наказаний", написал чиновник.

По его словам, система рассчитывает более 350 ключевых показателей, характеризующих учреждения исполнения наказаний.

С помощью нового рейтинга в ведомстве надеются добиться того, чтобы  учреждения исполнения наказаний лучше достигали их главной цели — делать общество более безопасным.

Напомним, в СИЗО теперь можно приобрести подарочные сертификаты для пребывания в камерах повышенного комфорта для подсудимых. По словам главы ведомства, уникальный проект позволит рациональной и с пользой выбрать подарок для любого знакомого чиновника, госслужащего или депутата в их дни рождения и другие праздничные дни.

 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100011121947008/posts/1295819210798798/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ