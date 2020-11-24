В Украине появится рейтинг тюрем

В Украине введут систему оценки эффективности исправительных учреждений. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

"Мы вводим систему рейтингования (оценки эффективности) тюрем. Система была разработана нашими канадскими партнерами по проекту "SURGe" в сотрудничестве с Министерством юстиции Украины. Новая система состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО.

Этот инструментарий поможет Министерству юстиции регулярно отслеживать прогресс учреждений исполнения наказаний в таких сферах деятельности:

• Финансы

• Кадровое обеспечение

• Безопасность / режим

• Социально-воспитательная работа

• Материальные условия содержания

• Права человека

• Здравоохранение

• Государственное предприятие учреждения исполнения наказаний", написал чиновник.

По его словам, система рассчитывает более 350 ключевых показателей, характеризующих учреждения исполнения наказаний.

С помощью нового рейтинга в ведомстве надеются добиться того, чтобы учреждения исполнения наказаний лучше достигали их главной цели — делать общество более безопасным.

Напомним, в СИЗО теперь можно приобрести подарочные сертификаты для пребывания в камерах повышенного комфорта для подсудимых. По словам главы ведомства, уникальный проект позволит рациональной и с пользой выбрать подарок для любого знакомого чиновника, госслужащего или депутата в их дни рождения и другие праздничные дни.





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