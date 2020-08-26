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В Украине появился новый лидер по темпам распространения коронавируса

За сутки от коронавируса умерли еще 36 украинцев

сегодня, 09:27
Автор:

Виолетта Комаровская

Еще 1670 человек подцепили коронавирус в Украине. Все они положительные результаты тестов из лаборатории получили за минувшие сутки. При этом новым лидером по темпам распространения COVID-19 оказалась Одесская область. За вчера там обнаружили еще 186 инфицированных, и это больше чем где-либо в Украине, говорится на сайте СНБО. 

Не слишком далеко от Одесской ушла Тернопольская область. Там еще 181 новый пациент. Более чем по сотне больных прибавилось в Ивано-Франковской, Харьковской, Львовской и Черновицкой областях. А вот в Киеве инфекция немного ослабила хватку. Число пораженных выросло на 95 человек. 

В Украине появился новый лидер по темпам распространения коронавируса

Коронавирус в Украине. Фото: news.liga.net

В общем с начала вспышки в Украине официально зафиксировали 110 085 случаев коронавируса. По регионам они распределились следующим образом: 

Львовская область - 13560 случаев (+171); 

г. Киев - 12248 случаев (+95)

Черновицкая область - 9541 случай (+170)

Ровенская область - 8737 случаев (+93);

Ивано-Франковская область - 8321 случай (+167);

Харьковская область - 7984 случая (+177)

Закарпатская область - 7143 случая (+80);

Одесская область - 6352 случая (+186);

Волынская область - 5221 случай (+34)

Киевская область - 5211 случаев (+96);

Тернопольская область - 5104 случая (+181);

Винницкая область - 3677 случаев (+28)

Житомирская область - 2959 случаев (+36);

Хмельницкая область - 2062 случая (+15);

Днепропетровская область - 2055 случаев (+5);

Черниговская область - 1570 случаев (+18);

Запорожская область - 1439 случаев (+32);

Черкасская область - 1305 случаев (+5);

Сумская область - 1269 случаев (+23);

Донецкая область - 1256 случаев (+18);

Николаевская область - 1023 случая (+19);

Кировоградская область - 771 случай (+2);

Полтавская область - 684 случая (+7)

Херсонская область - 346 случаев (+9);

Луганская область - 247 случаев (+3)

Число тех, кто выздоровел от коронавируса, за минувшие сутки выросло на 584 человека. По состоянию на утро среды, 26 августа, таких в Украине уже 53 454 человек.

А вот для 2354 пациентов коронавирус оказался смертельным. 36 из них умерли за минувшие сутки.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что коронавирус подхватила звезда "Квартал 95" Елена Кравец. 


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