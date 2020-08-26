В Украине появился новый лидер по темпам распространения коронавируса

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Виолетта Комаровская
Еще 1670 человек подцепили коронавирус в Украине. Все они положительные результаты тестов из лаборатории получили за минувшие сутки. При этом новым лидером по темпам распространения COVID-19 оказалась Одесская область. За вчера там обнаружили еще 186 инфицированных, и это больше чем где-либо в Украине, говорится на сайте СНБО.
Не слишком далеко от Одесской ушла Тернопольская область. Там еще 181 новый пациент. Более чем по сотне больных прибавилось в Ивано-Франковской, Харьковской, Львовской и Черновицкой областях. А вот в Киеве инфекция немного ослабила хватку. Число пораженных выросло на 95 человек.
Коронавирус в Украине. Фото: news.liga.net
В общем с начала вспышки в Украине официально зафиксировали 110 085 случаев коронавируса. По регионам они распределились следующим образом:
Львовская область - 13560 случаев (+171);
г. Киев - 12248 случаев (+95);
Черновицкая область - 9541 случай (+170);
Ровенская область - 8737 случаев (+93);
Ивано-Франковская область - 8321 случай (+167);
Харьковская область - 7984 случая (+177);
Закарпатская область - 7143 случая (+80);
Одесская область - 6352 случая (+186);
Волынская область - 5221 случай (+34);
Киевская область - 5211 случаев (+96);
Тернопольская область - 5104 случая (+181);
Винницкая область - 3677 случаев (+28);
Житомирская область - 2959 случаев (+36);
Хмельницкая область - 2062 случая (+15);
Днепропетровская область - 2055 случаев (+5);
Черниговская область - 1570 случаев (+18);
Запорожская область - 1439 случаев (+32);
Черкасская область - 1305 случаев (+5);
Сумская область - 1269 случаев (+23);
Донецкая область - 1256 случаев (+18);
Николаевская область - 1023 случая (+19);
Кировоградская область - 771 случай (+2);
Полтавская область - 684 случая (+7);
Херсонская область - 346 случаев (+9);
Луганская область - 247 случаев (+3);
Число тех, кто выздоровел от коронавируса, за минувшие сутки выросло на 584 человека. По состоянию на утро среды, 26 августа, таких в Украине уже 53 454 человек.
А вот для 2354 пациентов коронавирус оказался смертельным. 36 из них умерли за минувшие сутки.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что коронавирус подхватила звезда "Квартал 95" Елена Кравец.
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