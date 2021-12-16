В Украине появился налог на «рождение» металлолома - эксперт

Верховная
Рада, приняв во втором чтении "ресурсный" законопроект №5600, ввела в
налогообложение такое понятие, как налог на "рождение" металлолома.
Такое мнение выразил экономист Алексей Кущ.
На продажу металлолома в Украине введут налог, фото из открытых источников
"В
Украине все операции с металлоломом осуществляются без НДС, эта норма
теперь действует до 2027 года. Однако, продлив ее, законодатели убрали
другую норму (196.6.), подкрепляющую ее. И теперь каждое юридическое
лицо, которое хочет продать металлолом и у которого он образовался в
результате демонтажа, стройки или по другим отходам, теперь обязано
начислить НДС пропорционально и поставить себе в налоговые
обязательства", — сказал он.
По его словам, на рынке это нововведение уже назвали налогом на "рождение" металлолома.
Читайте Comments.ua в Google News
"Например,
если вы купили 100 т арматуры, использовали 80 т, а остальные 20 т ушли
в отходы, то вы эти 20 т можете продать как металлолом, без начисления
НДС. Но теперь законодательство гласит, что ты, как продавец, не забудь
уменьшить свой налоговый кредит на 20%", — отметил эксперт.
Как
сообщил Алексей Кущ, данное нововведение относится ко всем, кто
демонтирует старое здание, режет старый грузовой вагон, т.е. "добывает"
металлолом.
"Понятно, что
у законодателей были благие намерения увеличить доходы в бюджет. Но
эффект будет прямо противоположный: отрасль будет уходить в тень. В
итоге, государство никаких дополнительных поступлений не получит", —
констатировал он.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.