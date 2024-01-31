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В Украине появилась первая область, демонтировавшая все советские памятники тоталитарного режима

Во Львовской области декоммунизировали все советские памятники. Инициатором процесса стали военные, а помогли волонтеры.

31 января 2024, 11:57
Автор:
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Slava Kot
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Львовская область стала первой в Украине, которая демонтировала все советские памятники, являвшиеся символами тоталитарного режима. Работа во Львовской области длилась год и за это время было демонтировано 312 памятников советского периода. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

В Украине появилась первая область, демонтировавшая все советские памятники тоталитарного режима

Во Львовской области декоммунизировали все советские памятники. Фото из открытых источников

Для работы по выявлению советских памятников тоталитарного режима была создана рабочая группа. Инвентаризация указывала на 180 советских памятников во Львовской области, однако рабочая группа в ходе процесса обнаружила 312 символов тоталитарного режима. Большинство из них – это скульптуры советских солдат.

"Задача рабочей группы была очистить и декоммунизировать общественное пространство Львовщины от памятников советской эпохи. Потому что это идеологическая основа, которая для украинцев чужда, потому что возвеличивает чужих героев", – сообщил заместитель председателя Львовской ОВА Андрей Годик.

Инициатором декоммунизации во Львовской области выступили военные, а затем к ним присоединились активисты и волонтеры.

"Это историческое событие не только для Львовщины, а для всей Украины. Мы выполнили домашнее задание, которое не выполнили наши родители 30 лет назад, и полностью очистили Львовскую область от советских коммунистических маркеров. Львовская область стала первой в Украине", — сообщил участник рабочей группы по декоммунизации Захар Миляник.

Бюджетные средства не были израсходованы на демонтирование советских памятников, а 95% монументов были изъяты бесплатно. В этом процессе помогали предприниматели, предоставившие технику и местные жители.

"Мы поступаем правильно, что разрушаем российскую национальную память. Мы не победим Россию на поле боя, если не победим Россию в наших головах и нашем публичном пространстве", – считает военный Антон Петровский.

Теперь рабочая группа делится со своим опытом декоммунизации с другими коллегами в Ужгороде, Ровно, Тернополе и Ивано-Франковске.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине до сих пор обучают на русском языке в школах. Известно, сколько таких учеников и в каких областях.

Также "Комментарии" писали о зарплатах руководства Львовской ОВА.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-lvivshchyna-demontazh-radianski-pamyatnyky/32798292.html
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