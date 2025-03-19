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В Украине повысилась цена на базовый продукт: сколько стоит килограмм

Аналитики Всеукраинского аграрного совета сообщают, что отпускные цены на сахар в среднем составляют 24,60–25,30 грн за килограмм.

сегодня, 14:49
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Клименко Елена

Цены на сахар в Украине постепенно увеличиваются. Растущий экспорт и сезонные факторы создают условия для дальнейшего удорожания этого продукта.

В Украине повысилась цена на базовый продукт: сколько стоит килограмм

Фото: из открытых источников

Аналитики Всеукраинского аграрного совета сообщают, что отпускные цены на сахар в среднем составляют 24,60–25,30 грн за килограмм.

"Сейчас многие заводы выкупают квоты для европейского рынка. Украинские производители уже подготовились к внешним поставкам к открытию ЕС, и к этому времени мы экспортировали продукцию в Турцию, Камерун, Кот-д'Ивуар, Индонезию и Израиль. Спрос из этих стран остается стабильным, а дополнительный интерес со стороны Европы усиливает".

Кроме того, в Украине традиционно наблюдается повышение цен с начала года, которое продлится до середины лета.

"Согласно сезонным колебаниям, мы видим рост цен с января по июнь-июль. Учитывая текущие рыночные факторы, цены могут достигнуть 27-28 грн/кг по НДС", — прогнозируют эксперты.

Цены на сахар в украинских супермаркетах:

·          В Auchan сахар стоит 30,90 грн/кг.

·          В АТБ фасованный сахар продается по 29,90 грн/кг со скидкой.

·          В Сильпо цены на сахар начинаются с 33,88 грн/кг.

Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба, предупредил, что в Украине продолжает расти инфляция, и этот процесс, вероятно, будет продолжаться. Он отметил, что на цены оказывает влияние как импорт, так и ситуация с войной.

Также стоит отметить, что цены на два основных продукта – хлеб и сало – также выросли в супермаркетах.

Портал "Комментарии" писал, что в современном мире здоровый образ жизни и спортивные достижения становятся все более популярными. Однако многие люди задаются вопросом, как продукты, такие как молоко и сахар влияют на здоровье и спортивные результаты.



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Источник: https://uacouncil.org/uk/post/vidkritta-rinku-es-ta-vnutrisnij-popit-stimuluut-rist-cin-na-ukrainskij-cukor
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