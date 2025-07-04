В Украине повышают пенсии: кого из пенсионеров в возрасте 65+ это не коснется

Несмотря на то, что в Украине предусмотрено повышение пенсий для граждан, достигших 65-летнего возраста, далеко не все пенсионеры этой возрастной категории получат прибавку.

Деньги. Фото: из открытых источников

Повышение пенсии в 65 лет получают не все – доплата гарантирована только тем пенсионерам, общая пенсия которых не превышает 40% минимальной зарплаты и кто отвечает другим условиям закона.

Работающие пенсионеры и не имеющие достаточного страхового стажа (30 лет для женщин, 35 – для мужчин) также останутся без автоматической надбавки – она возможна только после увольнения или при наличии полного стажа.

Пенсионеры, получающие выплаты по другим законам (например, спецпенсии), или уже имеющие более высокие суммы пенсий, не имеют права на это повышение — доплата предусмотрена только в рамках Закона №1058.

Читайте также на портале "Комментарии" — правительство Украины заложило в бюджетную декларацию на 2026–2028 годы постепенный рост прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия по возрасту). Если парламент утвердит эти прогнозы, уже с 2026 года минимальная пенсия по возрасту вырастет на 203 гривны.

Согласно постановлению Кабмина №774 от 27 июня 2025 года, обнародованному на Правительственном портале об бюджетной декларации, минимальная пенсия в Украине должна вырасти в течение трех следующих лет:

- в 2026 году – до 2 564 гривны;

- в 2027 году – до 2 715 гривен;

- в 2028 году – до 2 859 гривен.

Ранее "Комментарии" писали – пенсии людей, которые не выехали из ТОТ Луганской и Донецкой областей и больше года не снимали пенсию, будут храниться на их счетах в Пенсионном фонде.