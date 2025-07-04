logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Украине повышают пенсии: кого из пенсионеров в возрасте 65+ это не коснется
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине повышают пенсии: кого из пенсионеров в возрасте 65+ это не коснется

Есть целый ряд категорий пенсионеров в возрасте 65+, который не получат повышенные пенсии

4 июля 2025, 17:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Несмотря на то, что в Украине предусмотрено повышение пенсий для граждан, достигших 65-летнего возраста, далеко не все пенсионеры этой возрастной категории получат прибавку.

В Украине повышают пенсии: кого из пенсионеров в возрасте 65+ это не коснется

Деньги. Фото: из открытых источников

Повышение пенсии в 65 лет получают не все – доплата гарантирована только тем пенсионерам, общая пенсия которых не превышает 40% минимальной зарплаты и кто отвечает другим условиям закона.

Работающие пенсионеры и не имеющие достаточного страхового стажа (30 лет для женщин, 35 – для мужчин) также останутся без автоматической надбавки – она возможна только после увольнения или при наличии полного стажа.

Пенсионеры, получающие выплаты по другим законам (например, спецпенсии), или уже имеющие более высокие суммы пенсий, не имеют права на это повышение — доплата предусмотрена только в рамках Закона №1058.

Читайте также на портале "Комментарии" — правительство Украины заложило в бюджетную декларацию на 2026–2028 годы постепенный рост прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия по возрасту). Если парламент утвердит эти прогнозы, уже с 2026 года минимальная пенсия по возрасту вырастет на 203 гривны.

Согласно постановлению Кабмина №774 от 27 июня 2025 года, обнародованному на Правительственном портале об бюджетной декларации, минимальная пенсия в Украине должна вырасти в течение трех следующих лет:

- в 2026 году – до 2 564 гривны;

- в 2027 году – до 2 715 гривен;

- в 2028 году – до 2 859 гривен.

Ранее "Комментарии" писали – пенсии людей, которые не выехали из ТОТ Луганской и Донецкой областей и больше года не снимали пенсию, будут храниться на их счетах в Пенсионном фонде.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости