В Украине повышают пенсии: когда и на сколько вырастут выплаты

В Украине с сегодняшнего дня, 1 июля, повышают прожиточный минимум. Вместе с ним вырастут некоторые соцвыплаты, а также пенсии для детей с инвалидностью и людей преклонного возраста. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Прожиточный минимум с 1 июля поднимают на 91 гривну. Таким образом он составляет теперь 2118 гривен. Для трудоспособных лиц этот показатель увеличится на 95 гривен и достигнет 2197 гривен. А вот для тех, кто утратил трудоспособность, прожиточный минимум подняли лишь на 74 гривны - до 1712 гривен.

Вместе с прожиточным минимумом вырастут и ряд социальных выплат. Например, одинокие родители теперь будут получать по 1859 гривен на детей, которые младше шести лет. Если они старше, выплата будет на уровне 2318 гривен.

Больше будут получать дети с инвалидностью. Если ребенку еще не исполнилось шести лет, соцвыплата составит 6226 гривен. Для тех, кто старше - 7763 гривен.

Вырастет в Украине и минимальная пенсия. С 1 июля ее поднимут на 74 гривны - до 1712 гривен. Также пенсионеры будут получать другую надбавку: за стаж более 35(для мужчин) или 30(для женщин) лет. Ее рассчитывают, исходя из минимальной пенсии. За каждый дополнительный год украинцы будут получать плюс один процент от минимальной пенсии. То есть, 17 гривен и 12 копеек (было 16 гривен 38 копеек).

Напомним, что последние повышение прожиточного минимума в Украине было 1 декабря прошлого года. В следующий раз его поднять обещают в декабре этого года - до 2189 гривен.

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