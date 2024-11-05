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В Украине повсюду включили отопление, кроме одного "особого" региона

Один регион Украины остался без тепла, в то время как вся страна уже с отоплением

сегодня, 12:45
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Черновалова Кристина

В Украине начался отопительный сезон во всех регионах, за исключением Херсона, где еще содержится сравнительно теплая погода. Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что страна полностью готова к зиме, а процесс тепла уже активно продолжается. На сегодняшний день в работу включено 83% котельных и теплом обеспечено около 70% жилых домов, а также более 80% школ, больниц и детских садов.

В Украине повсюду включили отопление, кроме одного "особого" региона

В Украине стартовал отопительный сезон во всех регионах, кроме одного

Хотя в Херсонской области из-за относительно теплой погоды отопление пока не включали, в других регионах местные власти приложили максимум усилий для обеспечения тепла.

"Профильные министерства и ведомства контролируют ситуацию и вместе с местными властями понимают свои зоны ответственности", — отметил Шмигаль.                                      

Читайте на портале "Комментарии" — На седьмом заседании Штаба по подготовке к отопительному сезону было объявлено, что большинство регионов завершило подготовку , однако температурные показатели в некоторых областях мешают старту отопления. Вице-премьер-министр Алексей Кулеба отметил важность альтернативных источников энергии и готовность к чрезвычайным ситуациям.                        

Кроме того, "Комментарии" писали, что Министерство социальной политики Украины заключило новый Меморандум с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), чтобы поддержать самые уязвимые слои населения . Дополнительные выплаты позволят домохозяйствам, не имеющим доступа к централизованному отоплению, купить твердое топливо для обогрева жилья.           



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