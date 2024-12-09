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В Украине построят новые тюрьмы: сейчас ищут финансирование

В профильном министерстве это приоритет для финансирования

сегодня, 17:26
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Недилько Ксения

В Украине построят новые тюрьмы. Это один из приоритетов, на который ищут ресурсы.

В Украине построят новые тюрьмы: сейчас ищут финансирование

Ольга Стефанишина. Фото: РБК-Украина

"Окунувшись в эту тематику, я поставила в приоритет строительство новых заведений содержания заключенных. Параллельно с тем, что будет улучшаться существующие условия содержания заключенных. Поскольку система исполнения наказаний у нас унаследована из советского союза и при любых лучших ремонтах, она не сможет обеспечить выполнение тех стандартов, которые обеспечивают порядок и контроль в системе исполнения наказаний. Поэтому построение новых тюрем является одним из приоритетов", – подчеркнула министр.

Она отметила, что сейчас идет поиск ресурсов для воплощения масштабного проекта:

"Также у нас есть предложения в рамках стратегически инвестиционного совета, и мы надеемся, что нам удастся реализовать эти проекты. В то же время улучшение условий заключенных осуществляется сейчас, тем более что в условиях оккупации нам удалось сделать все необходимые перемещения", – добавила Стефанишина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты начали бросать в штурмы женщин: что известно

Враг начал применять любой человеческий ресурс для штурмов, в том числе прорывать оборону ВСУ идут и женщины. Об этом в эфире национального марафона сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Он отметил, что это необычно, потому что раньше такого не было замечено. Обычно в оккупационной армии женщины привлекаются как медицинский персонал, в подразделения связи и обеспечения. В плен женщины еще не попадали. Военный отметил, что в штурмовых действиях принимают участие бывшие осужденные женщины из отрядов "Шторм", состоящие именно из такого контингента.



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