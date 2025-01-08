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В Украине планируют установить минимальный уровень пенсий для коллаборантов

Пенсии осужденных за коллаборационизм не будут превышать 2361 гривну – размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

8 января 2025, 17:08
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Клименко Елена

Верховная Рада планирует ограничить размер пенсий для лиц, осужденных за коллаборационизм, установив их на уровне прожиточного минимума. Такую инициативу обнародовал депутат Ярослав Железняк в своем Telegram – канале.

В Украине планируют установить минимальный уровень пенсий для коллаборантов

Верховная Рада. Фото: Facebook

Законопроект №10355 был поддержан 233 голосами депутатов, что больше минимально необходимых 226.

Согласно предложению, пенсии осужденных за коллаборационизм не будут превышать 2 361 гривну – размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Эти выплаты будут касаться лиц, осужденных за такие преступления, как:

·          попытки насильственного изменения конституционного строя или захвата власти (статья 109);

·          нарушение территориальной целостности Украины (статья 110);

·          финансирование действий, направленных на насильственное изменение государственного строя или изменение границ (статья 110-2);

·          государственную измену (статья 111);

·          коллаборационизм (статьи 111-1, части 3-8);

·          пособничество агрессору (статья 111-2);

·          диверсии и шпионаж (статьи 113, 114);

·          препятствование деятельности Вооруженных Сил Украины (статья 114-1) и другие правонарушения, а также к лицам, объявленным в розыск.

Отметим, что Кабинет Министров утвердил снижение коэффициентов для пенсий, сумма которых превышает 10-кратный размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что составляет более 23 610 гривен. Это предусмотрено постановлением №1 от 3 января, сообщают Українські Новини.

В частности, новые правила касаются пенсий для прокуроров, судей, госслужащих и депутатов.

Согласно постановлению, во время военного положения в 2025 году пенсии, превышающие десятикратный прожиточный минимум, будут выплачиваться с применением коэффициентов для сумм, превышающих этот порог.

Портал "Комментарии" ранее писал, что на временно оккупированных территориях Луганской области российские захватчики заселяют в квартиры украинских граждан коллаборантов , которые согласились работать на оккупационные администрации.



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Источник: https://t.me/yzheleznyak/11252
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