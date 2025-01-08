В Украине планируют установить минимальный уровень пенсий для коллаборантов

Верховная Рада планирует ограничить размер пенсий для лиц, осужденных за коллаборационизм, установив их на уровне прожиточного минимума. Такую инициативу обнародовал депутат Ярослав Железняк в своем Telegram – канале.

Верховная Рада. Фото: Facebook

Законопроект №10355 был поддержан 233 голосами депутатов, что больше минимально необходимых 226.

Согласно предложению, пенсии осужденных за коллаборационизм не будут превышать 2 361 гривну – размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Эти выплаты будут касаться лиц, осужденных за такие преступления, как:

· попытки насильственного изменения конституционного строя или захвата власти (статья 109);

· нарушение территориальной целостности Украины (статья 110);

· финансирование действий, направленных на насильственное изменение государственного строя или изменение границ (статья 110-2);

· государственную измену (статья 111);

· коллаборационизм (статьи 111-1, части 3-8);

· пособничество агрессору (статья 111-2);

· диверсии и шпионаж (статьи 113, 114);

· препятствование деятельности Вооруженных Сил Украины (статья 114-1) и другие правонарушения, а также к лицам, объявленным в розыск.

Отметим, что Кабинет Министров утвердил снижение коэффициентов для пенсий, сумма которых превышает 10-кратный размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что составляет более 23 610 гривен. Это предусмотрено постановлением №1 от 3 января, сообщают Українські Новини.

В частности, новые правила касаются пенсий для прокуроров, судей, госслужащих и депутатов.

Согласно постановлению, во время военного положения в 2025 году пенсии, превышающие десятикратный прожиточный минимум, будут выплачиваться с применением коэффициентов для сумм, превышающих этот порог.

Портал "Комментарии" ранее писал, что на временно оккупированных территориях Луганской области российские захватчики заселяют в квартиры украинских граждан коллаборантов , которые согласились работать на оккупационные администрации.