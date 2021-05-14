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В Украине открылось первое легальное наземное казино: где именно (ФОТО)

Заведение, работающее в столичном отеле InterContinental-Kyiv, называется Billionaire Casino

сегодня, 15:58
Автор:

Вечканова Елена

14 мая станет важной датой для представителей игрового бизнеса в Украине. Все потому, что свои двери открывает первое легальное наземное казино в стране. По информации портала "Фраза.юа", заведение с громким названием Billionaire Casino располагается на территории столичного отеля InterContinental-Kyiv.

В Украине открылось первое легальное наземное казино: где именно (ФОТО)

Первое легальное казино в Украине открылось в Киеве. Фото: УН

Как сообщают журналисты, своих посетителей уже с нетерпением ждут пять залов с 16 игровыми столами и 50 слотами. На снимках видно, что интерьер заведения весьма красочен и роскошен, а также выполнен в лучших традициях зарубежных казино.

Представители Billionaire Casino говорят, что гости, желающие испробовать собственную удачу, получат широкий выбор среди азартных игр. Здесь и несколько видов покера, и блэкджек, и стандартная рулетка. Также не обойдется и без отдельных современных игорных слотов.

В Украине открылось первое легальное наземное казино: где именно (ФОТО) - фото 2
В Украине открылось первое легальное наземное казино: где именно (ФОТО) - фото 3

Новое заведение занимает немалую площадь — более 500 квадратных метров. Обещается, что посетители смогут рассчитывать не только на участие в играх, но и на получение различных дополнительных сервисов.

Очевидно гостям (ожидают не только украинских, но и заграничных игроков — ред.) будет предложен широкий выбор элитного алкоголя и сигар, бронирование отличных отельных номеров и шикарных автомобилей.

Уровень первого легального украинского казино уже оценивают, как премиальный.

Интересно, что масштабного открытия представители заведения не планируют — соблюдают карантинные ограничения из-за коронавируса. Однако уже с 14 мая казино начнет работать — к слову, круглосуточно.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, почему, по мнению главы Украинской Гемблинг Ассоциации Антона Кучухидзе, май-2021 станет важным месяцем для азартного бизнеса в Украине.

Также на портале мы рассказывали, чем для украинского игорного рынка полезно одобрение B2B-лицензий. Подробно узнать, что это такое и как влияет на работу азартного бизнеса, можно в нашем материале.


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Источник: http://fraza.com/foto/300889-v-kieve-zarabotalo-pervoe-kazino-v-zakone
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