В Украине открылось первое легальное наземное казино: где именно (ФОТО)

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Вечканова Елена
14 мая станет
важной датой для представителей игрового бизнеса в Украине. Все потому, что свои
двери открывает первое легальное наземное казино в стране. По информации
портала "Фраза.юа", заведение с громким названием Billionaire Casino располагается
на территории столичного отеля InterContinental-Kyiv.
Первое легальное казино в Украине открылось в Киеве. Фото: УН
Как сообщают журналисты,
своих посетителей уже с нетерпением ждут пять залов с 16 игровыми столами и 50
слотами. На снимках видно, что интерьер заведения весьма красочен и роскошен, а
также выполнен в лучших традициях зарубежных казино.
Представители Billionaire Casino говорят, что гости, желающие испробовать собственную удачу, получат широкий выбор среди азартных игр. Здесь и несколько видов покера, и блэкджек, и стандартная рулетка. Также не обойдется и без отдельных современных игорных слотов.
Новое заведение
занимает немалую площадь — более 500 квадратных метров. Обещается, что посетители
смогут рассчитывать не только на участие в играх, но и на получение различных
дополнительных сервисов.
Очевидно гостям (ожидают не только украинских, но и заграничных игроков — ред.) будет
предложен широкий выбор элитного алкоголя и сигар, бронирование отличных отельных
номеров и шикарных автомобилей.
Уровень первого
легального украинского казино уже оценивают, как премиальный.
Интересно, что
масштабного открытия представители заведения не планируют — соблюдают
карантинные ограничения из-за коронавируса. Однако уже с 14 мая казино начнет работать
— к слову, круглосуточно.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, почему, по мнению главы Украинской Гемблинг Ассоциации Антона Кучухидзе, май-2021 станет важным месяцем для азартного бизнеса в Украине.
Также на портале мы
рассказывали, чем для украинского
игорного рынка полезно одобрение B2B-лицензий. Подробно узнать, что это такое и
как влияет на работу азартного бизнеса, можно в нашем материале.
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