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Главная Новости Общество события В Украине открыли новую ТЭС, работающую на иве: подробности (ФОТО)
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В Украине открыли новую ТЭС, работающую на иве: подробности (ФОТО)

Иву для дальнейшего превращения в топливо выращивают рядом со станцией

сегодня, 16:20
Автор:

Вечканова Елена

В городе Овруч Житомирской области состоялось открытие теплоэлектростанции, которая носит название Полесская. Новая ТЭС интересна тем, что работает на местном биотопливе. Информацию о событии опубликовала пресс-служба госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

В Украине открыли новую ТЭС, работающую на иве: подробности (ФОТО)

На Полесской ТЭС используют иву в качестве топлива. Фото: saee.gov.ua

Полесскую ТЭС выделяют среди ей подобных тем, что топливные ресурсы, используемые для ее функционирования, местного производства. Электростанция работает на остатках древесины, поставляемой деревообрабатывающими предприятиями, а также лесниками — после санитарных очисток лесных насаждений. Да и это не главное: рядом со станцией специально выращивают так называемую энергетическую иву, которой, в основном, и пользуются в работе.

"Это создает целый "зеленый" энергетический кластер — полный цикл от выращивания биомассы к производству электроэнергии. Таким образом, ТЭС показывает, что генерировать электроэнергию на отечественной биомассе и не зависеть от импортных энергоресурсов — реально и выгодно", — говорит заместитель главы Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко.

В Украине открыли новую ТЭС, работающую на иве: подробности (ФОТО) - фото 2
В Украине открыли новую ТЭС, работающую на иве: подробности (ФОТО) - фото 3
В Украине открыли новую ТЭС, работающую на иве: подробности (ФОТО) - фото 4
В Украине открыли новую ТЭС, работающую на иве: подробности (ФОТО) - фото 5
В Украине открыли новую ТЭС, работающую на иве: подробности (ФОТО) - фото 6
В Украине открыли новую ТЭС, работающую на иве: подробности (ФОТО) - фото 7
В Украине открыли новую ТЭС, работающую на иве: подробности (ФОТО) - фото 8
В Украине открыли новую ТЭС, работающую на иве: подробности (ФОТО) - фото 9

Строительство такой электростанции обошлось в более 10 млн евро. Работы организовывала компания "Укртепло". Считается, что мощность вновь построенной ТЭС может позволить обеспечить общественные потребности в электроэнергии на более чем 40 млн кВт*ч в год.

Следует отметить, что топливо, которое считается "биологическим", состоит из органических материалов (древесины, отходов или спиртов). Именно их и используют для производства энергии. Такие виды топлива являются возобновляемых источников, в отличие от тех же газа или нефти. На биотопливе работают тепловые, электрические и другие станции по всему миру.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Украина снова начала импортировать электроэнергию из России. Как пояснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, это вынужденный шаг, ведь еще со времен Советского Союза Украинской электросеть связана с системами Беларуси и РФ. До 2023 года украинцев обещают присоединить к европейским электросетям.


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Источник: https://saee.gov.ua/uk/news/3672
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Обусуждения

гость

сегодня, 17:26

Хоть что-то у поляков позаимствовали. Могли бы большему научиться...

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