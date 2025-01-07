В Украине опровергли заявления Словакии по срыву переговоров о транзите российского газа

Украина опровергла информацию Словакии по поводу отказа от участия в трехсторонних переговорах с Европейским Союзом и словацкой стороной о транзите российского газа. Посол Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцев прокомментировал это для издания Politico.



Он заявил, что утверждение правительства Словакии о срыве встречи ошибочно. По его словам, запланированное на 7 января заседание в Брюсселе имело целью обсудить последствия истечения срока действия соглашения о транзите российского газа через Украину.

Транзит газа. Фото: 24 Канал

"Украина инициировала механизм раннего предупреждения по поставкам электроэнергии из-за угроз Фицо прекратить поставки, а не из-за переговоров по газовому транзиту", — отметил Ченцов.

Он также добавил, что министр энергетики Украины Герман Галущенко намеревался принять участие во встрече, но из-за сложной ситуации в энергетическом секторе был вынужден остаться в Украине. Украинская сторона предложила провести переговоры в онлайн формате, но Европейская комиссия решила перенести встречу на другую дату.

Напомним, с 1 января 2025 года в 07:00 в рамках национальной безопасности была прекращена транспортировка российского природного газа через территорию Украины. В Кабмине отметили, что Украина вовремя уведомила Еврокомиссию об этом решении, и европейские страны к этому подготовились.

Портал "Комментарии" писал, что Украина отказалась продлевать контракт с "Газпромом" по транзиту российского газа. Против такого решения выступила Словакия , лидеры страны отметили, что из-за прекращения транзита придется тратить гораздо больше средств. Даже наметилась конфронтация Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.