В Украине объявили опасность: какие области коснется

По данным синоптиков, во второй половине дня 4 марта в Киеве, а также в западных и северных областях прогнозируются сильнейшие порывы ветра 15-20 м/с. Ненастье продлится и 5 марта, охватив большинство регионов Украины, за исключением Закарпатья и южных областей.

Штормовое предупреждение

По данным ГСЧС Украины, последние условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

В результате порывов ветра ломаются деревья, рекламные конструкции, повреждаются кровли зданий и т.д. Поэтому нужно иметь в виду основные, элементарные правила поведения, с помощью которых в таких случаях можно обезопасить себя.

Окна!

Все окна дома или квартиры при сильных шквальных ветрах должны быть плотно закрыты.

Балконы!

С незастекленных балконов и лоджий следует убрать абсолютно все предметы, которые могут при сильном ветре выпасть наружу (горшки, банки, ящики, бутылки и т.п.). Были случаи, когда с угловых остекленных балконов вылетали старые окна вместе с рамами при ураганах.

На улице!

Оказавшись на улице в шторм следует держаться подальше от рекламных щитов (и других навесных конструкций), линий электропередачи, а также деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть подальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся на ветру предметам (деревьям), потому что они могут упасть.

Укрытие!

В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем доме (это может быть магазин, библиотека, торговый центр, подъезд дома, кинотеатр) или природное укрытие до тех пор, когда стихия стихнет.

Большие деревья!

Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей и не парковать под ними автотранспорт – это небезопасно. Ведь следствие порывов ветра дерево или его ветви могут упасть и причинить вред. Особенно опасны старые, ветхие и одиноко стоящие деревья.

Дома!

Дома лучше находиться подальше от окон. Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может повредить провода на улице, что приведет к отключению электричества.

В случае чрезвычайных происшествий обращайтесь за помощью в Службу спасения, по номеру "101" или "112".