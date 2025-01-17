В Украине обновили льготные тарифы на электроэнергию: кто будет платить меньше

С 17 января правительство Украины приняло новое решение о тарифах на электроэнергию для потребителей, использующих электроотопительные установки. Теперь они смогут платить льготный тариф только за первые 2 тысячи кВт/ч в месяц. За объемы, превышающие этот лимит, придется платить по полному тарифу. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Льготные тарифы на электроэнергию. Фото из открытых источников

В Украине вступили в силу новые условия оплаты за электроэнергию для потребителей, обогревающих свои дома с помощью электроотопительных установок. Правительство приняло решение, что владельцы таких систем смогут пользоваться льготным тарифом 2,64 грн за кВт/ч всего до 2 тыс. кВт/ч в месяц. В случае превышения этого лимита они будут платить по стандартному тарифу.

"До сегодняшнего дня он касался тех, кто потребляет до 2 тыс. кВт/ч электроэнергии в месяц. Однако есть много людей, потребляющих больше этого лимита и вынужденных платить по полному тарифу", — сказал Премьер-министр.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что эта инициатива является частью комплексной поддержки граждан во время отопительного сезона и после его завершения. Он также напомнил о стабильности тарифа на электроэнергию для населения — 4,32 грн за кВт·ч.

В рамках программы зимней поддержки государство уже выделило 10,5 млрд грн на финансирование энергоэффективных мер для физических лиц и бизнеса. Это позволило увеличить мощность энергосистемы на 470 МВт. Кроме того, 8,2 млн граждан получили помощь через программу "Зимняя е Поддержка", а количество заявок превысило 10 миллионов.

Такие цифры и результаты этой и других программ Зимней поддержки демонстрируют своевременность и важность этой инициативы. Будем и дальше расширять и совершенствовать программы поддержки в соответствии с имеющимися вызовами", — подчеркнул Премьер-министр.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что уже в первом полугодии 2025 года в Украине может значительно возрасти стоимость продуктов. Ожидается повышение цен на 10–20%. Причиной такого увеличения стоимости эксперты называют повышение тарифа на транспортировку газа.