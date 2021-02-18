В Украине обнаружили 6 производителей фальсифицированного масла

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что на территории Украины активно продают фальсифицированное масло. Данная информация указана на Фейсбук-странице Госпродпотребслужбы в Киеве.

Сливочное масло: в Украине 6 производителей фальсифицировали этот продукт. Фото: kubnews.ru

В 2020-м году было найдено шесть производителей, которые изготавливали и продавали масло, созданное из некачественной молочной продукции. Фальшивое масло в частности поставлялось в учебные заведения Украины. В составе масла нашли большое количество стеринов — вредных веществ, которых в настоящем молоке практически нет.

Кроме того, Госпродпотребслужбой было найдено производителей некачественного сыра, четырех производителей мясной продукции, не соответствующей нормальным бактериологическим показателям, и двух поставщиков плодоовощной продукции, в которой нашли большое количество нитратов.

Всю найденную продукцию изъяли из оборота пищевых продуктов и уничтожили. Также Госпродпотребслужба приняла меры по прекращению функционирования производителей, которые изготавливали некачественные пищевые продукты.

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