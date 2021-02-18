logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.02.2021

BTC/USD

51232.04

ETH/USD

1893.77

LTC/USD

223.94

НБУ 18.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Украине обнаружили 6 производителей фальсифицированного масла
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине обнаружили 6 производителей фальсифицированного масла

Фальсифицированное масло поставлялось в учебные заведения Украины

сегодня, 13:35
Автор:

Кириєнко Анна

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что на территории Украины активно продают фальсифицированное масло. Данная информация указана на Фейсбук-странице Госпродпотребслужбы в Киеве.

В Украине обнаружили 6 производителей фальсифицированного масла

Сливочное масло: в Украине 6 производителей фальсифицировали этот продукт. Фото: kubnews.ru

В 2020-м году было найдено шесть производителей, которые изготавливали и продавали масло, созданное из некачественной молочной продукции. Фальшивое масло в частности поставлялось в учебные заведения Украины. В составе масла нашли большое количество стеринов — вредных веществ, которых в настоящем молоке практически нет.

Кроме того, Госпродпотребслужбой было найдено производителей некачественного сыра, четырех производителей мясной продукции, не соответствующей нормальным бактериологическим показателям, и двух поставщиков плодоовощной продукции, в которой нашли большое количество нитратов.

Всю найденную продукцию изъяли из оборота пищевых продуктов и уничтожили. Также Госпродпотребслужба приняла меры по прекращению функционирования производителей, которые изготавливали некачественные пищевые продукты.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье производят наливку "Атомик", которая делается на основе яблок. Все бы ничего, если бы не одна деталь — эти фрукты выращенные в зоне отчуждения. Безопасна ли такая наливка для здоровья, читайте в нашем материале.

Напоминаем, что стало известно, какой овощ помогает организму после COVID-19. Его название ищите здесь.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в Украине выросли цены на сахар. На сколько подорожал этот продукт и какие последствия рост его цены повлечет за собой, читайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kiev.dpss.gov.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ