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Главная Новости Общество события В Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей
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В Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

Уровень воды в реках западных регионах страны может превысить опасную отметку

сегодня, 09:29
Автор:

Татьяна Веремеева
В Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

В большинстве западных областей Украины сегодня, 11 июля ожидаются сильные дожди с градом и шквалами 15-20 м/с. Синоптики говорят, что ожидается І уровень опасности, желтый. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В воскресенье,12 июля сильные дожди с грозами пройдут в Карпатах, а на Закарпатье ожидается сильный дождь – II уровень опасности, оранжевый.

Также в ближайшие несколько дней на р. Припять в створе поста Речица уровень воды может превысить опасную отметку и затопить сельскохозяйственные участки, хозяйственные сооружения, приусадебные участки в некоторых приречных населенных пунктах Ратневского района Волынской области. Синоптики сообщают, что уровень воды может подниматься на 1-3 см в сутки.

Ранее "Комментарии" писали, что в жаркую погоду многие люди пытаются утолить жажду с помощью холодного пива. И не всегда могут контролировать количество выпитого. Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев отметил, что холодное пиво не помогает освежиться в полной мере. Оно лишь  на короткое время утоляет жажду, приводя организм к еще большему обезвоживанию.  Алкоголь в жару повышает артериальное давление, нагружая еще больше сосуды и сердце.


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