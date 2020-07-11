В Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

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Татьяна Веремеева
В большинстве западных областей Украины сегодня, 11 июля ожидаются сильные
дожди с градом и шквалами 15-20 м/с. Синоптики говорят, что ожидается І уровень
опасности, желтый. Об этом сообщает Государственная
служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В воскресенье,12 июля сильные дожди с грозами пройдут в Карпатах, а на
Закарпатье ожидается сильный дождь – II уровень опасности, оранжевый.
Также в ближайшие несколько дней на р. Припять в створе поста Речица
уровень воды может превысить опасную отметку и затопить сельскохозяйственные
участки, хозяйственные сооружения, приусадебные участки в некоторых приречных
населенных пунктах Ратневского района Волынской области. Синоптики сообщают,
что уровень воды может подниматься на 1-3 см в сутки.
Ранее "Комментарии" писали, что в жаркую погоду многие люди пытаются утолить жажду с помощью холодного пива. И не всегда могут контролировать количество выпитого. Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев отметил, что холодное пиво не помогает освежиться в полной мере. Оно лишь на короткое время утоляет жажду, приводя организм к еще большему обезвоживанию. Алкоголь в жару повышает артериальное давление, нагружая еще больше сосуды и сердце.
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