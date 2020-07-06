В Украине об угрозе коронавируса знали еще в январе – СНБО

В Украине еще в январе понимали угрозу эпидемии коронавируса, однако помогли Китаю поставками масок и другого медицинского оборудования для борьбы с инфекцией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в интервью УП.

Как рассказал Данилов, с 11-го января отдельная группа СНБО начинала отрабатывать информацию по Covid-19. А с 20-го января данные, как страны в мире готовятся к эпидемии, собирали ежедневно. То, что коронавирус – большая проблема, в СНБО поняли 25 января. Тогда Китай делал все возможное, чтобы со всех государств собрать как можно больше масок и медицинского оборудования для борьбы с инфекцией. В Украину письмо пришло 31 января, на имя тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука. И Украина на просьбу отреагировала.

"Это была очень сложная ситуация, у меня много было с Кабмином разговоров. Я им объяснял, что – ребята, надо срочно запретить вывозить из страны оборудование", - рассказал глава СНБО.

При этом, добавил Данилов, с первого дня о ситуации информировали президента. И Владимир Зеленский, по словам главы СНБО, сразу понял, что это серьезная вещь. Однако координации действий власти на начальном этапе было недостаточно, - считает Данилов.

"Очень много людей не поняли, насколько это было угрожающе. Все считали, что пройдет. Очень много таких – "А, сейчас начнется лето и все будет хорошо". Думали, что это останется только в Ухане или только в Китае", - рассказал Данилов.

По его словам, немало украинцев и до сих пор не осознали опасности эпидемии. Как пример, Данилов вспомнил переполненные посетителями ночные клубы в Одессе.

"Они считают, что они в безопасности, что их это не касается, и так далее. Но это не так. Это такая болезнь, которую вы не можете увидеть, в этом сложность", - резюмировал глава СНБО.

Данилов заверил, что Украина сейчас подготовлена к борьбе с коронавирусной эпидемией, однако граждане должны вести себя согласно нормам карантина.

Напомним, в Украине новых случаев коронавируса зафиксировали почти на три сотни меньше, чем днем ранее.

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