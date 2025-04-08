В Украине нашли учительницу, которой платят 6 тысяч долларов в месяц: о ком идет речь

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Клименко Елена
Вице-премьер и министерша экономики Украины Юлия Свириденко получила 3 102 506 грн гонораров за преподавательскую деятельность в Киевской Школе Экономики в 2024 году, указав об этом в декларации. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев в своем Facebook.
Фото: из открытых источников
"Поэтому такую огромную сумму гонораров вице-премьера в КШЭ нельзя считать нормальной и не должна оставаться без внимания. Эта ситуация требует детального расследования со стороны Национального агентства по предотвращению коррупции. Хотя я уверен, что любимцы Ермака и Зеленского ничего не угрожает. И даже блоггеры из Офиса президента ей!", – добавил он.
Арьев также обратил внимание на то, что президент Киевской Школы Экономики, Тимофей Милованов, бывший министр экономики и нынешний глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" и член наблюдательного совета "Энергоатома", не дал ответа на вопросы относительно грантов.
Портал "Комментарии" писал, что зарплаты народных депутатов Украины выросли в среднем на 9-10 тысяч гривен ежемесячно. Об этом сообщила парламентская аналитика Движения "Честно" София Лазарова в эфире телеканала "Киев24".
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