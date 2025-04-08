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В Украине нашли учительницу, которой платят 6 тысяч долларов в месяц: о ком идет речь

Нардеп Арьев сообщил о зарплате Юлии Свириденко

сегодня, 11:40
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Клименко Елена

Вице-премьер и министерша экономики Украины Юлия Свириденко получила 3 102 506 грн гонораров за преподавательскую деятельность в Киевской Школе Экономики в 2024 году, указав об этом в декларации. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев в своем Facebook.

В Украине нашли учительницу, которой платят 6 тысяч долларов в месяц: о ком идет речь

Фото: из открытых источников

"Выглядит так, что я наконец-то нашел украинскую учительницу, которая получает $4000 в месяц! А точнее, даже $6000. Однако она не простая учительница, а вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко. Она преподает в Киевской Школе Экономики, где за 2054 год", — написал Арьев.
Однако, по его словам, эта ситуация не только свидетельствует о талантах Свириденко, ведь другие преподаватели университетов могут мечтать о подобных суммах. Это также вопрос конфликта интересов, поскольку в 2024 году Киевская Школа Экономики была исполнителем грантовых программ, чьим выгодоприобретателем было Министерство экономики, возглавляемое Свириденко.

"Поэтому такую огромную сумму гонораров вице-премьера в КШЭ нельзя считать нормальной и не должна оставаться без внимания. Эта ситуация требует детального расследования со стороны Национального агентства по предотвращению коррупции. Хотя я уверен, что любимцы Ермака и Зеленского ничего не угрожает. И даже блоггеры из Офиса президента ей!", – добавил он.

Арьев также обратил внимание на то, что президент Киевской Школы Экономики, Тимофей Милованов, бывший министр экономики и нынешний глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" и член наблюдательного совета "Энергоатома", не дал ответа на вопросы относительно грантов.

Портал "Комментарии" писал, что зарплаты народных депутатов Украины выросли в среднем на 9-10 тысяч гривен ежемесячно. Об этом сообщила парламентская аналитика Движения "Честно" София Лазарова в эфире телеканала "Киев24".



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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?locale=uk_UA
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