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Главная Новости Общество события В Украине нашли фальсификат масла: названо опасного производителя (Фото)
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В Украине нашли фальсификат масла: названо опасного производителя (Фото)

Держспоживслужба обнаружила производителя, который изготавливал масло с добавлением растительных масел

сегодня, 08:55
Автор:

Кириєнко Анна

Косовский районный отдел Главного управления Госпродпотребслужбы Ивано-Франковской области в ходе проверки обнаружил фальсификат сливочного масла. Об этом сообщается на Facebook-странице управления.

В Украине нашли фальсификат масла: названо опасного производителя (Фото)

В Украине обнаружили подделку масла - назван производитель. Фото: hype.tech

В сообщении указано и название производителя некачественного продукта — ООО "Эней".

Для исследования был взят образец сливочного масла "Солодковершкове селянське" 73% жирности.

Результаты лабораторного опыта подтвердили, что в продукте содержатся растительные жиры.

После этого служба провела несколько внеплановых проверок к поставщику фальсификата. Для проверки и подтверждения низкого качества продукции ООО "Эней" были отобраны образцы масла от других партий. Состав других образцов также содержал растительные масла.

После проверки неподходящая продукция данного производителя была отозвана из торговой сети.

В Украине нашли фальсификат масла: названо опасного производителя (Фото) - фото 2

Стоит отметить, что в Украине часто фальсифицируют масло. Чтобы проверить его качество, придерживайтесь следующих рекомендаций.

1. Смотрите на цвет продукта. Настоящее масло — желтое или светло-желтое. Любой другой цвет свидетельствует о добавлении красителей или растительных масел.

2. Обратите внимание на вкус. Качественное масло имеет сладкосливочный и кислосливочный вкус.

3. Настоящее масло не может быть жирностью менее 70%. Все что ниже — просто растительное масло, которое не принесет пользы.

4. Нюхайте изделие. Запах масла должен быть сливочным. Если масло не имеет запаха или слишком сильно пахнет — это фальсификат.

Напомним, что правоохранители разоблачили и пресекли деятельность группировки, которая ежемесячно производила от 25 до 30 тонн фальсификата и сбывала его как продукцию известных брендов. Поддельный товар сбывался через интернет-магазин. Банда действовала с лета 2020 года. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.facebook.com/dpssif/posts/1634609170041352
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