В Украине на полтора месяца ввели запрет: чего нельзя будет делать

С февраля в Украине вводится запрет на отлов щуки. Для обеспечения охраны производителей во время их миграций и воспроизводства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

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С 15 февраля 2025 года в Украине вступает в силу запрет на отлов щуки обыкновенной, который продлится до 31 марта 2025 года.

Это решение принято в целях охраны и сохранения производителей щуки во время нерестовых миграций и природного воспроизводства.

Запрет касается любительского рыболовства, включая спортивное рыболовство и подводную охоту, на рыбохозяйственных водных объектах и их частях, где щука совершает нерест.

Эта инициатива реализуется в соответствии с требованиями Правил любительского рыболовства, утвержденными приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Важно, что за нарушение этого запрета предусмотрены штрафные санкции.

Рыбакам рекомендуется внимательно следить за датами и ограничениями, чтобы не нарушить правила и способствовать сохранению популяции щуки.

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