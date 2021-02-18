В Украине может резко сократиться размер пенсий: в чем причина

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что размер пенсий в Украине может резко сократиться. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Пенсии в Украине: почему они сократятся. Фото: nbnews.com.ua

По словам Лазебной, такая ситуация может возникнуть уже через тридцать лет, если в ближайшее время в Украине не будет введена накопительная пенсия. Если не будут приняты какие-то решения по пенсиям, они сократятся в полтора раза и составят всего 18 процентов от зарплаты.

"В стране с такой демографической ситуацией, теневым рынком труда и трудовой миграцией, как в Украине, не может существовать только солидарный уровень пенсии. Он всегда будет недофинансированным. Если ничего не менять, через 30 лет пенсия будет составлять не более 18% заработной платы. сейчас — 29%. А раньше было даже 56% ", — заявила Лазебная.

По словам министра социальной политики, власти планируют ввести накопительный способ с 2023-го года. Для людей с тяжелыми и вредными условиями труда накопительные пенсии начнут действовать раньше — с 2022-го.

"Сумма взноса в начале составит всего 2% зарплаты ежемесячно. Поэтому это не ударит по кошельку людей. Дополнительно к этим взносам на свой счет каждого участника системы 2% ежемесячно платить работодатель. Следовательно, человек сразу получит вдвое больше, чем перечислил сам", — добавила Лазебная.

Напомним, что ранее сайт "Комментарии" сообщал, на что чаще всего жалуются украинцы. Ответ от Госпродпотребслужбы смотрите в нашем материале.

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