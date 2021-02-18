В Украине может резко сократиться размер пенсий: в чем причина

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Кириєнко Анна
Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что размер пенсий в Украине может резко сократиться. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Пенсии в Украине: почему они сократятся. Фото: nbnews.com.ua
По словам Лазебной, такая ситуация может возникнуть уже через тридцать лет, если в ближайшее время в Украине не будет введена накопительная пенсия. Если не будут приняты какие-то решения по пенсиям, они сократятся в полтора раза и составят всего 18 процентов от зарплаты.
По словам министра социальной политики, власти планируют ввести накопительный способ с 2023-го года. Для людей с тяжелыми и вредными условиями труда накопительные пенсии начнут действовать раньше — с 2022-го.
Напомним, что ранее сайт "Комментарии" сообщал, на что чаще всего жалуются украинцы. Ответ от Госпродпотребслужбы смотрите в нашем материале.
Также рекомендуем прочитать, кто из украинцев получит прибавку к пенсии в марте и кто останется без доплат совсем.
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