В Украине может появиться Национальный день молитвы: в ВР зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №12336, который предлагает внести изменения в статью 73 Кодекса законов о труде. Инициативой предусмотрено установление Национального дня молитвы в Украине, который будет отмечаться ежегодно 24 февраля в день годовщины начала полномасштабной агрессии России.

Верховная Рада. Фото: 24 Канал

Авторы законопроекта считают этот день знаковым для украинцев, поскольку именно в этот день Украина столкнулась с невероятными вызовами, но смогла дать отпор агрессору, сохранив свою независимость и продемонстрировав непоколебимую силу Вооруженных сил.

В пояснительной записке отмечается, что этот день должен стать символом духовного единства нации, героизма военных и укрепления морально-патриотического духа украинцев.



"Украина выстояла благодаря отваге наших Вооруженных Сил, единству общества и молитве, которое звучало во всем мире", — говорится в документе.

Авторы также упоминают пример США, где Национальный день молитвы был основан в 1952 году по решению Конгресса и подписи президента Гарри С. Трумена. В этот день американцы молятся о мудрости, защите и благословении. Подобный день молитвы существует и в Великобритании с 1940 г., когда Уинстон Черчилль ввел эту дату после начала Второй мировой войны.

"Национальный день молитвы в Украине станет не только праздником совместной молитвы, но и символом благодарности всем защитникам нашей страны. Этот день поможет укрепить национальное единство, повысить нравственный дух и подчеркнуть нашу непреклонную веру в победу", — отмечается в пояснении к законопроекту.





Вскоре в Верховной Раде состоится голосование по этой инициативе. Если закон будет принят, 24 февраля станет официальной памятной датой и нерабочим праздничным днем в Украине.

Ранее портал "Комментарии" писал, что парламентарии подали на рассмотрение законопроект №12380, предусматривающий запрет транзита российской нефти и газа через Украину во время военного положения. Об этом идет речь на официальном сайте Верховной Рады.