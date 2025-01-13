В Украине может появиться Национальный день молитвы: в ВР зарегистрировали законопроект

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Клименко Елена
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №12336, который предлагает внести изменения в статью 73 Кодекса законов о труде. Инициативой предусмотрено установление Национального дня молитвы в Украине, который будет отмечаться ежегодно 24 февраля в день годовщины начала полномасштабной агрессии России.
Верховная Рада. Фото: 24 Канал
Авторы законопроекта считают этот день знаковым для украинцев, поскольку именно в этот день Украина столкнулась с невероятными вызовами, но смогла дать отпор агрессору, сохранив свою независимость и продемонстрировав непоколебимую силу Вооруженных сил.
В пояснительной записке отмечается, что этот день должен стать символом духовного единства нации, героизма военных и укрепления морально-патриотического духа украинцев.
"Украина выстояла благодаря отваге наших Вооруженных Сил, единству общества и молитве, которое звучало во всем мире", — говорится в документе.
Авторы также упоминают пример США, где Национальный день молитвы был основан в 1952 году по решению Конгресса и подписи президента Гарри С. Трумена. В этот день американцы молятся о мудрости, защите и благословении. Подобный день молитвы существует и в Великобритании с 1940 г., когда Уинстон Черчилль ввел эту дату после начала Второй мировой войны.
Ранее портал "Комментарии" писал, что парламентарии подали на рассмотрение законопроект №12380, предусматривающий запрет транзита российской нефти и газа через Украину во время военного положения. Об этом идет речь на официальном сайте Верховной Рады.
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