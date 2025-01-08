В Украине может появиться каннабис в виде оральных капель как фармацевтический ингредиент

В Украине зарегистрирован первый фармацевтический ингредиент на основе медицинского каннабиса в виде оральных капель от испанской компании Curaleaf. Об этом сообщила Украинская ассоциация медицинского каннабиса, передает информационное агентство "Українські новини".

Медицинский канабис. Фото: pravda.com.ua

Так, из акон о легализации медицинского каннабиса вступил в силу 16 августа 2024 года, что позволило врачам назначать медикаменты, содержащие каннабис.

Испанский производитель Curaleaf вышел на украинский рынок с помощью компании UCCG (Украинская консалтинговая-каннабис группа), успешно сопровождавшей этот процесс.

"Мы очень рады, что стали первыми, кто способствовал реализации столь важного этапа для украинской медицины", — сказала основательница UCCG Анна Глущенко.

Ожидается, что первые оральные капли на основе медицинского каннабиса появятся на украинских прилавках в первой половине 2025 года.

По последним данным Министерства здравоохранения, более 6 миллионов украинцев нуждаются в лечении медицинским каннабисом. Геннадий Шабас, основатель Украинской ассоциации медицинского каннабиса, отметил, что организация продолжает работать над расширением перечня заболеваний, в частности с акцентом на посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Препараты на основе каннабиса будут доступны для пациентов, чьи заболевания входят в список, утвержденный Министерством здравоохранения. Это включает хроническую боль, нейропатическую боль, болезнь Паркинсона, эпилепсию, анорексию и другие состояния.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинские пациенты могут получить доступ к лекарствам на основе медицинского каннабиса уже в начале 2025 года. Регистрация первого препарата в стране уже началась, а сам процесс проходит без сбоев.