В Украине может появиться новый налог для автомобилистов

В Верховной Раде Украины появился законопроект №4101, который может снизить порог среднерыночной стоимости легковых автомобилей. Поэтому для владельцев машин возможно появление еще одного налога. Об этом сообщает "Обозреватель".

В проект "Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по поводу обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" предлагается изменить статью 267 Налогового кодекса, касающуюся транспортного налога, и снизить порог среднерыночной стоимости легковых авто с 375 до 200 размеров минимальной зарплаты с 1 января 2021 года. Этот показатель используется для расчета транспортного налога.

По мнению авторов данного законопроекта, такие поправки вызваны тем, что после изменения размеров минимальной зарплаты в 2020 году список автомобилей, указанных на сайте Минэкономики, которые подлежат налогообложению, сократился в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом. Это привело к сокращению поступлений в местные бюджеты. Кроме того, с учетом увеличения размера минимальной зарплаты до 6000 грн, список автомобилей, подлежащих налогообложению, еще больше сократится. Для сравнения, в 2019 году список Минэкономики насчитывал 353 авто, а в 2020-м – 215.

Таким образом, если законопроект станет реальностью, то каждый покупатель, который приобретет автомобиль стоимостью 1,2 млн гривен, будет обязан заплатить транспортный налог в размере 25 тысяч гривен.

Как ранее сообщали "Комментарии", украинские предприниматели массово жалуются на налоговиков.

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