В Украине могут сделать "платным" выезд мужчин за границу на время войны: в МВД назвали вариант

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив предложил ввести страховой взнос для мужчин, которые приняли решение выехать за границу, но не могут этого сделать, так как действует режим военного положения. Как передает портал "Комментарии", об этом советник главы МВД в своем Telegram-канале.

Государственная пограничная служба Украины. Фото: из открытых источников

Виктор Андрусив отметил, много вопросов относительно выезда мужчин призывного возраста за границу, пока в стране идет война, которая затягивается. Мобилизовать придется еще не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда мужчин за границу во время войны должен решаться не в плоскостях – разрешить или запретить, а в плоскости – как разрешить.

Советник главы МВД считает правильным разрешить мужчинам воспользоваться правом внесения страхового взноса, например, 3-5 тысяч долларов. Эта сумма могла бы предоставлять право свободно покинуть территорию Украину тому мужчине, который ее внес.

Эксперт считает, что тотальный запрет на выезд мужчин, который действует сейчас, только вредит. К тому же, запрет на выезд создает много проблем тем, кому выехать критически важно. Для примера Виктор Андрусив вспомнил истории со своими знакомыми. Один из них аграрий и должен был выехать в Румынию, где договориться о поставках, но не сумел это сделать, так как действует запрет. В итоге, ему пришлось заплатить деньги молдаванам, которые привезли дизель к границе и дальше уже забрать его. Вторая история произошла еще с одним знакомым, который тоже должен был уехать в Германию, где подписать договор о сотрудничестве, но не смог этого сделать и в итоге 300 рабочих мест в Украине оказались под вопросом.

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