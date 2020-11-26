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Главная Новости Общество события В Украине могут поднять цены на электричество и газ
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В Украине могут поднять цены на электричество и газ

Тарифы могут подняться с наступлением зимы

сегодня, 14:10
Автор:

Кириєнко Анна

Новоназначенный и.о. министра энергетики Юрий Бойко на своем первом брифинге рассказал, что цены на газ и электричество могут изменяться и расти. Об этом сообщило информагентство "УНИАН".

В Украине могут поднять цены на электричество и газ

Фото: Фокус

Одной из своих главных задач Юрий Бойко считает пересмотр действующего механизма перекрестного субсидирования на электроэнергию. По этой схеме население получает электроэнергию по льготной цене.

Новоназначенный и.о. министра считает, что из-за данного механизма появляется ряд манипулятивных и недействительных заявлений.

Также Бойко рассказал, что цена, которую платят украинцы за электроэнергию, покрывает только расходы на транспортировку. Поскольку такая схема невыгодна, и.о. министра энергетики рассматривает вариант повышения цены на электричество для бытового потребителя.

Относительно газа, Юрий Бойко успокаивает граждан. Стоимость голубого топлива уже достигла своего пика, поэтому, если цена и будет подниматься, то только на небольшой процент.

Сейчас трудно предсказать, будут ли колебания цены зимой, поскольку это зависит от рыночных индикативов.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Нафтогаз заявил о миллиардных убытках.


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Источник: https://www.unian.net/economics/energetics/ceny-na-gaz-dostigli-svoego-pika-i-sushchestvenno-rasti-v-otopitelnyy-sezon-ne-budut-novonaznachennyy-i-o-ministra-energetiki-novosti-segodnya-11233877.html?_ga=2.239711178.831210081.1606024086-323982004.16032728
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Обусуждения

федор

сегодня, 14:47

сволочи шо б вы выдохли а лучше что бы жизнь заставила вас жить на доход (пенсию) в 1700 грн. в месяц думаю это для власть имущих было бы хуже смерти

федор

сегодня, 14:46

сволочи шо б вы выдохли а лучше что бы жизнь заставила вас жить на доход (пенсию) в 1700 грн. в месяц думаю это для власть имущих было бы хуже смерти

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