В Украине изменяются правила оплаты больничных: что нужно знать

В Украине с 4 апреля 2025 вступит в силу закон № 4158-ІХ, который вносит изменения в систему общеобязательного государственного социального страхования. Одной из ключевых новаций станет обновленный порядок оплаты больничных листов. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Право на получение больничных выплат имеют все, за кого платят ЕСВ. Это касается не только работников по найму, но и физических лиц-предпринимателей, работающих по трудовым договорам. Пособие по временной нетрудоспособности, а также выплаты по беременности и родам будут осуществляться как по основному месту работы, так и по совместительству.

"Эта норма распространяется на страховые случаи после 4 апреля 2025 года. При этом ограничений по количеству мест работы по совместительству, дающих право на получение выплат, закон не предусматривает", — отметили в ПФУ.

Если работник потерял трудоспособность из-за несчастного случая на производстве, выплаты зависят от количества мест работы. В случае трудоустройства на нескольких предприятиях первые пять дней больничного финансирует работодатель предприятия, где произошел страховой случай.

"Начиная с шестого дня временной нетрудоспособности выплаты осуществляет Пенсионный фонд Украины", — пояснили в ведомстве.

Если работник имеет только одно место работы, работодатель покрывает 17 дней больничного в случае несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Сумма выплат составляет 100% средней заработной платы за соответствующий период независимо от страхового стажа работника или количества мест работы.

Портал "Комментарии" писал, что в Министерстве социальной политики рассказали об изменениях в выплатах пенсий украинцам на временно оккупированной территории и за рубежом.