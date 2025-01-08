В Украине изменятся стандарты домедицинской подготовки для защитников: что предлагает Минобороны

Министерство обороны Украины внедрило новые стандарты домедицинской подготовки, которые обеспечат военным необходимые навыки для эффективного оказания помощи в условиях боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оказание медицинской помощи. Фото: УНН

Утверждены два основных стандарта к медицинской помощи:

1. Стандарт базовой домедицинской подготовки охватывает помощь при кровотечениях, нарушениях дыхания, травмах и других критических состояниях. Этот уровень нацелен на общевойсковую подготовку.



2. Стандарт расширенной домедицинской подготовки предназначен для обучения стрелков-санитаров, сержантов и офицеров. Занятия включают в себя техники перемещения раненых, оценку состояния дыхания и кровообращения, организацию эвакуации и работу в сложных условиях.

Обучение по новым стандартам будет включать в себя мультимедийные материалы, мобильные приложения и симуляционные занятия в условиях, приближенных к реальным боевым. Оценка знаний будет проходить через тесты и практические задания.

"Мы слушаем потребности фронта, и одна из них — качественная подготовка. Навыки, необходимые для оказания эффективной домедицинской помощи, должны быть четко определены. Разработка новых стандартов учитывает уникальный боевой опыт наших медиков и бойцов, полученный во время противостояния с российской агрессией, а также опыт стран-партнеров Благодаря этим стандартам военные получат больше практических знаний, которые пригодятся для спасения жизней на поле боя", – отметила директор Департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова.

Портал "Комментарии" также писал, что представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о громких взрывах вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Также были зафиксированы звуки пулеметных очередей с территории объекта. Эту информацию подтвердила пресс-служба МАГАТЭ.