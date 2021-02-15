В Украине изменили правила зачисления детей в садики

В Украине изменятся правила зачисления детей в учреждения дошкольного образования. Соответствующая информация была обнародована на официальном сайте МОН Украины.

Очередь в садик: кто имеет право на приоритетное зачисление. Фото: shutterstock

Власти добавили несколько категорий детей, имеющих право на первоочередное зачисление.

Отныне приоритетное право без очереди получать образование в детском саду имеют:

— внутренне перемещенные лица, дети, пострадавшие от военных действий и вооруженных конфликтов;

- дети работников соответствующего детского сада;

- родные и усыновленные сестры\братья воспитанников, получающих дошкольное образование в этом же детском саду;

- дети с особыми образовательными потребностями (физическими, умственными, сенсорными нарушениями);

- дети-сироты, лица, лишенные родительской опеки, которые находятся в приемной семье;

- усыновленные дети, если родители не хранят тайну усыновления;

- дети, чьи семьи находятся в сложных жизненных обстоятельствах;

— дети, проживающие на территории обслуживания государственного, коммунального учреждения дошкольного образования (в случае установления территории основателем заведения).

Кроме того были обновлены основные принципы деятельности дошкольных учреждений. Если в саду есть дети с особыми образовательными потребностями, руководство заведения должно создать инклюзивное группу. Чтобы получить право на специальное обучение, родителям нужно предоставить в детсад вывод инклюзивного ресурсного центра о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка.

В министерстве сообщили, что данные изменения будут способствовать реализации права детей на получение дошкольного образования.



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