В Украине изменили правила зачисления детей в садики

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Кириєнко Анна
В Украине изменятся правила зачисления детей в учреждения дошкольного образования. Соответствующая информация была обнародована на официальном сайте МОН Украины.
Очередь в садик: кто имеет право на приоритетное зачисление. Фото: shutterstock
Власти добавили несколько категорий детей, имеющих право на первоочередное зачисление.
Отныне приоритетное право без очереди получать образование в детском саду имеют:
— внутренне перемещенные лица, дети, пострадавшие от военных действий и вооруженных конфликтов;
- дети работников соответствующего детского сада;
- родные и усыновленные сестры\братья воспитанников, получающих дошкольное образование в этом же детском саду;
- дети с особыми образовательными потребностями (физическими, умственными, сенсорными нарушениями);
- дети-сироты, лица, лишенные родительской опеки, которые находятся в приемной семье;
- усыновленные дети, если родители не хранят тайну усыновления;
- дети, чьи семьи находятся в сложных жизненных обстоятельствах;
— дети, проживающие на территории обслуживания государственного, коммунального учреждения дошкольного образования (в случае установления территории основателем заведения).
Кроме того были обновлены основные принципы деятельности дошкольных учреждений. Если в саду есть дети с особыми образовательными потребностями, руководство заведения должно создать инклюзивное группу. Чтобы получить право на специальное обучение, родителям нужно предоставить в детсад вывод инклюзивного ресурсного центра о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка.
В министерстве сообщили, что данные изменения будут способствовать реализации права детей на получение дошкольного образования.
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