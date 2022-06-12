В Украине изменили пенсионный возраст: что известно

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Кравцев Сергей
В Украине для ряда категорий на полтора года снизили пенсионный возраст. Это очень важно знать тем нашим соотечественникам, которые не достигли 60-летия, остались без работы, не могут трудоустроиться, получать гарантированные выплаты от государства. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "НВ".
Пенсия. Фото: из открытых источников
Украинцам важно обратить внимание на некоторые аспекты. Для женщин нужно иметь не менее 30 лет стажа, а для мужчин – 35 лет стажа. Директор Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Луганской и Харьковской областях Анатолий Бородавко отмечает, такая коллизия появилась из-за того, что статьей 26 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, в зависимости от имеющегося страхового стажа, предусмотрен разный возраст выхода на пенсию: 60, 63 и 65 лет.
Выйти на пенсию раньше могут те:
те, кто потерял работу в связи с сокращением (а также ликвидацией, банкротством, перепрофилированием) предприятий. При этом важно, что такие украинцы должны обратиться в Государственную службу занятости, чиновники должны подтвердить: свободных вакансий для их квалификации нет.
если по состоянию здоровья больше нет возможности работать. В таком случае в Государственную службу занятости обращаться не стоит. Если пенсионер будет работать в период до достижения пенсионного возраста, досрочная пенсия не будет выплачиваться.
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Обсуждения
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Стар
сегодня, 15:27
твари конченные "слуги народа" идите нах за русским кораблем!!! банда власть одна сменяет другую и все по новой!!! Сейчас эти твари зерно Украинское во всю вывозят, а с урожаем могут быть большие проблемы, голод в Украине не говоря и так о бешеных ценах с 2014 года. Еврейская банда власть всех вас к стенке и тра, та, та. Вместе с кацапами!!!
Александр.
сегодня, 14:30
Ха-ха-ха ... " Если пенсионер будет работать в период до достижения пенсионного возраста, досрочная пенсия не будет выплачиваться." Вот это "ГРАМАТУЛЯ".... А шо о о ? Источник: https://society.comments.ua/news/developments/v-ukraine-izmenili-pensionnyy-vozrast-chto-izvestno-699236.html © Comments.ua