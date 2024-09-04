В Украине идеальные условия для вербовки: найден способ, как эффективно бороться с агентурой РФ

По состоянию на данный момент предатели, курящие машины, воруют или уничтожают имущество военнослужащих и сливают координаты наших войск, получают от России во-первых — деньги, и во-вторых, в случае попадания в тюрьму — гарантию безопасной жизни в камере, никакой мобилизации, Это говорит журналист Юрий Бутусов. По его словам, эти предатели хуже открытого врага, ведь действуют под видом своих, и уверены, что враг их когда-нибудь спасет, и что российская ракета прилетит у кого-то другого, но точно не в них самих.

Сожженное авто военных

Бутусов уверен, что в Украине созданы условия, способствующие вербовке диверсантов и создающие им иллюзию безопасности. Именно поэтому, по его мнению, власти должны немедленно принять ряд решений. В частности, создать военные суды для ускоренного вынесения решений по российским диверсантам.

Кроме того, по его мнению, следует принять закон, что предатели Украины во время военного положения отбывают наказание на фронте в составе специальных инженерных подразделений.

После этого, по словам журналиста, необходимо, в составе отдельных бригад и отдельных батальонов, создать специальные подразделения заключенных для особо опасных предателей, которые любят, например, курить машины или делать другие виды диверсий.

"Предатели должны отбывать определенное судом наказание без снятия судимости прямо на фронте, в составе специального подразделения, без выдачи личного оружия, и применяться для выполнения особо опасных задач по разминированию маршрутов и оборудованию передовых позиций. Действовать они должны под конвоем и охраной, как в тюрьме", – заявил Бутусов.

По его мнению, все боевые командиры такое пополнение на таких условиях с удовольствием примут и найдут, каким образом таких подлых изменников использовать максимально эффективно.

"И если этот пакет мер вступит в силу, начнет работать справедливость, и предатели, помогающие врагу убивать своих сограждан, будут вынуждены добросовестно работать на победу Украины. Поджоги перестанут быть легким и безопасным бизнесом", — убежден журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Третьей штурмовой также есть мнение по поводу того, что делать с поджигателями военных авто.



