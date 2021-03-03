В Украине хотят запретить аптекам продавать детям лекарства

Из-за увеличения количества детских суицидов в Украине детям могут запретить покупать лекарства в аптеках. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам здоровья нации ВРУ Михаил Радуцкий на сайте партии "Слуга народа".

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По данным Радуцкого, в начале 2021 года количество попыток детских самоубийств возросло в нашей стране в несколько раз. Как свидетельствуют данные статистики киевской клиники Охматдет, за последние два года этот печальный показатель составлял 60 детей в год. Но уже с начала 2021-го зафиксировано 25 таких случаев, хотя прошло всего два месяца.

Ситуация обострилась после того, как по Украине прокатилась волна опасных челленджей в популярной среди подростков соцсети Tik-Tok. В результате смертельной игры есть погибшие.

"Последние случаи с отравлением школьниц медикаментами показали, что угроза очень серьезная и требует немедленного реагирования государства. Продажа лекарств детям должна быть запрещена", — говорится в сообщении.

Нардеп рассказал, что комитет готовит два законопроекта.

Первый (№5122) касается запрета продажи лекарственных средств детям до 14 лет. Аптекарь сможет просить документ, который бы подтверждал возраст покупателя.

Второй законопроект (№5123) предусматривает административную ответственность за нарушение этого запрета. Предлагаются штрафы от 102 до 1190 грн.

Ранее стало известно, у скольких украинцев какие побочные эффекты зафиксированы после вакцинации против коронавируса. Эксперт назвал три самых частых побочных проявления после прививки. Стоит заметить, что в Украине ни одного случая анафилактического шока или других тяжелых осложнений после вакцинации против коронавируса на данный момент не зафиксировано.

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