В Украине хотят запретить аптекам продавать детям лекарства

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Таисия Ерохина
Из-за увеличения количества детских суицидов в Украине детям могут запретить покупать лекарства в аптеках. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам здоровья нации ВРУ Михаил Радуцкий на сайте партии "Слуга народа".
Фото из открытых источников
По данным Радуцкого, в начале 2021 года количество попыток детских самоубийств возросло в нашей стране в несколько раз. Как свидетельствуют данные статистики киевской клиники Охматдет, за последние два года этот печальный показатель составлял 60 детей в год. Но уже с начала 2021-го зафиксировано 25 таких случаев, хотя прошло всего два месяца.
Ситуация обострилась после того, как по Украине прокатилась волна опасных челленджей в популярной среди подростков соцсети Tik-Tok. В результате смертельной игры есть погибшие.
Нардеп рассказал, что комитет готовит два законопроекта.
Первый (№5122) касается запрета продажи лекарственных средств детям до 14 лет. Аптекарь сможет просить документ, который бы подтверждал возраст покупателя.
Второй законопроект (№5123) предусматривает административную ответственность за нарушение этого запрета. Предлагаются штрафы от 102 до 1190 грн.
Ранее стало известно, у скольких украинцев какие побочные эффекты зафиксированы после вакцинации против коронавируса. Эксперт назвал три самых частых побочных проявления после прививки. Стоит заметить, что в Украине ни одного случая анафилактического шока или других тяжелых осложнений после вакцинации против коронавируса на данный момент не зафиксировано.
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