logo

BTC/USD

37123.52

ETH/USD

2522.05

LTC/USD

105.47

USD/UAH

28.85

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Украине хотят пожизненно лишать водительского удостоверения: кому это грозит
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине хотят пожизненно лишать водительского удостоверения: кому это грозит

Сейчас в Украине забирают водительское удостоверение максимально на 10 лет

сегодня, 09:15
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6278, в котором предлагают пересмотреть срок, на который у водителя могут забрать удостоверения. В частности, в тексте законодательной инициативы говорится, что за грубые систематические нарушения и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, суд сможет лишать водительского удостоверения навсегда, передает портал "Комментарии".

В Украине хотят пожизненно лишать водительского удостоверения: кому это грозит

Пожизненное лишение водительского удостоверения в Украине. Фото из открытых источников

"Необходимость принятия закона обусловлена нередкими случаями масштабных ДТП по всей стране. Создание безопасных условий для участников дорожного движения, сохранение жизни и здоровья граждан, повышение эффективности влияния на дисциплину участников дорожного движения является насущным вопросом сегодняшнего дня", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время максимальный срок, на который в Украине водителей лишают удостоверения — это период в 10 лет. Чаще всего, это касается водителей, которых поймали в нетрезвом виде. Именно за  это правонарушение прежде всего лишают водительских прав.

Предлагаемый законопроект вносит изменения в кодекс об административных правонарушениях (статья 30) и в Уголовный кодекс Украины (статья 55). По мнению авторов инициативы, пожизненное лишение водительского удостоверения — это решение, которое уменьшит случаи вождения в нетрезвом виде, но в то же время такое внедрение не требует никаких финансовых расходов из государственного бюджета.

"Изменения позволят дисциплинировать водителей на дорогах и сохранить жизнь людей", – считают авторы законопроекта №6278.

Читайте также: Инфекционист рассказала, придется ли вакцинироваться от COVID-19 всю жизнь



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73146
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!