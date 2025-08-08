logo

BTC/USD

116721

ETH/USD

3899.7

USD/UAH

41.46

EUR/UAH

48.28

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Украине готовят жестокое наказание для уклонистов: о чем речь
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине готовят жестокое наказание для уклонистов: о чем речь

В Украине готовят новое наказание для водителей

8 августа 2025, 11:40 comments1011
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские власти готовятся ввести новый механизм давления на тех, кто избегает военного учета или не реагирует на вызовы в ТЦК и СП. В частности, речь идет о временном изъятии водительских удостоверений. Соответствующий законопроект №8082 уже получил одобрение профильного Комитета Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре и рекомендован к рассмотрению в первом чтении.

В Украине готовят жестокое наказание для уклонистов: о чем речь

ТЦК. Фото: из открытых источников

Однако на практике этот механизм почти не применяется. Причины – бюрократические затруднения, сложность исполнения судебных решений и недостаточная координация между судами, ТЦК и правоохранительными органами.

В случае принятия документа, полиция получит полномочия непосредственно во время проверки документов, например, на блокпостах или при остановке автомобиля, изымать водительское удостоверение у тех, кто уклоняется от мобилизационных обязанностей и в отношении кого уже существует соответствующее судебное решение.

При этом следует уточнить, что это не будет наказанием или лишением права на управление. Речь идет о временной мере пресечения. Его цель – стимулировать человека явиться в ТЦК.

Законопроект еще не вынесен на голосование в парламенте. При этом парламентарии вскоре могут приступить к его рассмотрению, ведь наличие поддержки среди депутатов свидетельствует о высокой вероятности его принятия в ближайшее время.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине с 1 сентября работники ТЦК и СП будут обязаны носить бодикамеры во время проверок документов и вручения повесток. Видеофиксация станет обязательной, а за нарушение предусмотрена ответственность. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК и СП", — отметил глава Минобороны.

По его словам, уже с 1 сентября все сотрудники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и производить видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vnedorozhnik.net.ua/statti/u-vodiyiv-pochnut-masovo-vyluchaty-prava-na-blokpostah-kogo-budut-karaty
Теги:

Новости

Все новости