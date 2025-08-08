В Украине готовят жестокое наказание для уклонистов: о чем речь

Украинские власти готовятся ввести новый механизм давления на тех, кто избегает военного учета или не реагирует на вызовы в ТЦК и СП. В частности, речь идет о временном изъятии водительских удостоверений. Соответствующий законопроект №8082 уже получил одобрение профильного Комитета Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре и рекомендован к рассмотрению в первом чтении.

ТЦК. Фото: из открытых источников

Однако на практике этот механизм почти не применяется. Причины – бюрократические затруднения, сложность исполнения судебных решений и недостаточная координация между судами, ТЦК и правоохранительными органами.

В случае принятия документа, полиция получит полномочия непосредственно во время проверки документов, например, на блокпостах или при остановке автомобиля, изымать водительское удостоверение у тех, кто уклоняется от мобилизационных обязанностей и в отношении кого уже существует соответствующее судебное решение.

При этом следует уточнить, что это не будет наказанием или лишением права на управление. Речь идет о временной мере пресечения. Его цель – стимулировать человека явиться в ТЦК.

Законопроект еще не вынесен на голосование в парламенте. При этом парламентарии вскоре могут приступить к его рассмотрению, ведь наличие поддержки среди депутатов свидетельствует о высокой вероятности его принятия в ближайшее время.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине с 1 сентября работники ТЦК и СП будут обязаны носить бодикамеры во время проверок документов и вручения повесток. Видеофиксация станет обязательной, а за нарушение предусмотрена ответственность. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК и СП", — отметил глава Минобороны.

По его словам, уже с 1 сентября все сотрудники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и производить видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.



