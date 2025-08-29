logo

В Украине фактически запретили митинги: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине фактически запретили митинги: что известно

Все массовые мероприятия в Украине будут разрешены военными и Генеральным штабом – СМИ

29 августа 2025, 16:12
Автор:
Недилько Ксения

Торжественные и массовые мероприятия в Украине теперь необходимо согласовывать исключительно с военным руководством, а в Киеве – с Генеральным штабом ВСУ. Такое распоряжение якобы выдал Кабмин во главе с премьер-министром Юлией Свириденко, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правительстве и военно-политическом руководстве.

"С учетом требований статьи закона Украины "О правовом режиме военного положения" прошу в случае планирования проведения массовых (торжественных) мероприятий обеспечить обязательное их согласование с военными командованиями в зоне их ответственности, а в Киеве – с Генеральным штабом Вооруженных сил", – говорится в поручении, как сообщает издание.

Отмечается, что соответствующее поручение министрам, руководителям центральных органов исполнительной власти, начальникам областных, Киевской городской военных администраций дала премьер-министр Юлия Свириденко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что народный депутат от "Слуги народа" и почетный президент Федерации стронгмена Украины Василий Вирастюк объяснил свою позицию по голосованию за законопроект о полномочиях НАБУ и САП, а также высказался об акциях протеста, вспыхнувших после предварительного скандального голосования.

Комментируя протесты, Вирастюк выразил сомнение в их искренности.

"Не уверен, что на 100% это было искренне. Все-таки я предполагаю, это по моему субъективному мнению, что это было подогрето определенными политическими силами, которым это было на руку. Кем? Я не буду комментировать, пожалуй, это. Я думаю, что вы и так прекрасно знаете, кто больше всего кричал в парламенте".



