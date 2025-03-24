В Украине досрочно исключают отопление: в чем причина

Благодаря устойчивому потеплению местные власти в Украине начали активно завершать отопительный сезон. Во многих городах тепло уже выключили, а в других это произойдет в ближайшее время. Почему в этом году сезон завершают раньше и где именно будут отключать отопление? Узнайте больше в нашем материале.

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Из-за аномально теплой погоды в Украине местные власти решили завершить отопительный сезон досрочно. Обычно отопление в стране выключается 15 апреля, но в этом году многие города приняли решение остановить подачу тепла гораздо раньше. Причиной такого решения стала стабильная температура выше 8°C в течение нескольких дней, что позволяет экономить энергоресурсы.

Киев

Столица Украины решила завершить отопительный сезон с 24 марта. Мэр Киева Виталий Кличко объяснил это решение необходимостью экономии энергоресурсов, ведь температура стабильно держится на высоком уровне. В то же время, здания социальной сферы, такие как больницы и детские сады, будут отключены от тепла только по индивидуальным заявкам руководителей.

Херсонская область

В Херсоне отопление отключено еще 12 марта для социально-культурных объектов и потребителей централизованного отопления. Однако жители с индивидуальным отоплением будут продолжать его использовать до 30 апреля.

Львов

Во Львове с 20 по 22 марта временно прекращали подачу тепла, чтобы сэкономить ресурсы, однако с 23 марта теплоснабжение возобновлено. В горсовете отметили, что 96% домов города имеют счетчики, поэтому жители могут самостоятельно регулировать подачу тепла.

Черновцы

В Черновцах планируется завершить отопительный сезон 1 апреля. Проект решения будет рассмотрен 25 марта на заседании исполкома.

Днепропетровская область

В Каменском отопление прекратят с 24 марта, а с 26 марта приступят к гидравлическим испытаниям теплосетей. В Днепре дата отключения тепла еще не определена, но это может произойти в конце марта.

Одесская область

Белгород-Днестровский городской совет принял решение прекратить отопительный сезон 25 марта, а в Одессе точную дату пока не называют.

Луцк

С 27 марта в Луцке отключат тепло в жилые дома из-за устойчивого повышения температуры. В случае необходимости для больниц тепло может быть восстановлено по запросу.

Полтава

В Полтаве отопление может быть выключено уже на этой неделе, в зависимости от того, превысит ли среднесуточная температура 8°C в течение трех дней.

Хмельницкая область

В Хмельницком отопление продолжают подавать, но из-за потепления подачу тепла снизили.

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