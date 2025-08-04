Последний в Украине памятник Владимиру Ленину был демонтирован в селе Рудковцы Хмельницкой области. Этот акт приближает к концу многолетний процесс декоммунизации, начавшийся еще после обретения независимостью Украины, а особенно ускорившийся после Революции Достоинства.

Памятник Ленину. Фото из открытых источников

О демонтаже памятника Ленину сообщил в Facebook проект "Деколонизация. Украина". По их данным, после обращения активистов местные власти приняли необходимые меры. Коммунальное предприятие провело демонтаж бюста, который впоследствии перевезли на производственную территорию. Как подтверждается в официальном письме Новоушицкого поселкового совета, решение было исполнено в рамках действующего законодательства о запрете тоталитарной символики.

"В селе Рудковцы, что в Хмельницкой области, после нашего обращения был демонтирован последний памятник Ленину в Украине", — говорится в сообщении.

Владимир Ильич Ульянов, более известный как Ленин, являлся не только основателем СССР, но и идеологом большевистской диктатуры.

После Октябрьского переворота 1917 большевики под руководством Ленина начали вооруженную борьбу против созданной Украинской Народной Республики, которая пыталась отстоять свою независимость. Несмотря на формальные декларации "право наций на самоопределение", на практике политика Ленина была направлена на жесткое подчинение Украины Москве.

После распада СССР памятники Ленину начали исчезать из украинских городов и сел. Символом этого процесса стал снос памятника Ленину на Бессарабской площади в Киеве 8 декабря 2013 года. Это одно из ключевых событий начала Революции Достоинства, получившей название "ленинопад".

В 2015 году в Украине вступил в силу закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов. Закон предусматривает демонтаж памятников и запрет на использование символики тоталитарных режимов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одессе демонтируют около 20 памятников.

Также "Комментарии" писали, что в Украине появилась первая область, демонтировавшая все советские памятники тоталитарного режима.