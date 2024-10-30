В Украине цены на гречку взлетят к небесам: причины

В Украине резко поднялись закупочные цены на гречку почти вдвое, до 15 тысяч гривен за тонну. Это связано с сокращением площадей под посев этой культуры и сухим летом, из-за которого аграрии получили меньший урожай. Поэтому уже в ближайшее время на полках магазинов ожидается подорожание гречки до 37-40 грн за килограмм. Об этом рассказала директор крупозавода "Озерянка" Анна Босюку комментарии "Укринформ".

Цены на гречку в Украине стремительно растут в цене на гречку

“В этом году площади под гречкой уменьшили. Лето было сухим, поэтому культуры не наполнились той натурой, которую ожидали аграрии и которую надеялись получить мы у себя на производстве. Сейчас еще остатки прошлогоднего урожая гречки, и фермеры его придерживают, ожидая поднятия цены, чтобы дороже ее реализовать. И если до начала уборки нового урожая гречки мы покупали зерно примерно за 8-10 тыс. грн/т, то сейчас – это уже ориентировочно 15 тыс. грн/т”, — отметила Босюк.

По словам Босюка, ранее закупочная цена на гречку составляла примерно 8-10 тысяч гривен за тонну, но сейчас она выросла до 15 тысяч. Магазины пока продают гречку по старым ценам, поскольку имеют запасы. Но на новую партию уже делается переоценка – соответственно, и цены на полках магазинов вырастут.

Однако, несмотря на эти трудности, директор крупозавода заверила, что гречки хватит и для внутреннего рынка, и для экспорта. Согласно данным Министерства аграрной политики, по состоянию на 25 октября в Украине уже собрали почти весь урожай гречихи — 126,9 тысячи тонн, что составляет 98% от общей площади посева.

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