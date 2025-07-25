В Украине будут начислять пенсии по-новому: детали

Пенсионный фонд Украины зафиксировал резкое увеличение показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, который учитывается для исчисления пенсии. В июне он вырос на 2 тысячи гривен. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные ПФУ.

Пенсии. Фото: из открытых источников

По данным ПФУ, официальная зарплата в июне составила 22 336,81 гривны, что на 1 981,41 гривны больше, чем в мае (20 355,40 гривны).

Зарплата была на 18,8% больше, чем в июне прошлого года (18 806,63 гривны).

В июне инфляция в Украине упала до 14,3%. Таким образом, реальная зарплата за год выросла примерно на 4,5%.

В январе 2025 года показатель зарплаты для расчета пенсии вырос на 24,6% до 18 660,32 гривны.

В феврале 2025 года показатель вырос на 21,8% до 18 589,38 гривны.

В марте 2025 года показатель вырос на 25,9% до 19 430,52 гривны.

В апреле 2025 года средняя зарплата выросла на 17,9% до 19 856,19 гривны.

В мае 2025 года средняя зарплата выросла на 18,5%% до 20 355,40 гривны.

Читайте также на портале "Комментарии" — плановая индексация пенсий в марте привела к повышению выплат. Средний размер в Украине на 1 июля достиг 6 410,17 гривен. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Также издание "Комментарии" сообщало – Министерство социальной политики подготовило законопроект, который вводит единый формат индексации пенсий в Украине. Привязка специальных пенсий к росту зарплат будет отменена. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

"Когда мы рассчитанную пенсию переводим на уровень инфляции – обновляем, осовремениваем – но по единым стандартам, единым правилам", — сказала министр.



