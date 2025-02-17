В Турции анонсировали неприятные решения для Украины: от чего советуют отказаться

Турция выразила готовность играть любую роль в содействии миру и восстановлению Украины, однако в Анкаре не исключают возможности принятия "неприятных решений" по территориальному вопросу. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью TRT World.

В Турции сделали заявление о мирных переговорах (фото из открытых источников)

Он подчеркнул, что Анкара стремится содействовать установлению мира, однако главным приоритетом является прекращение боевых действий и создание действенного, долгосрочного мирного плана.

Фидан сообщил, что сейчас идет работа над мирной инициативой, в которой принимают участие администрация США, европейские страны и Турция. Главным вызовом остается необходимость соединить неотложную потребность в прекращении огня с долгосрочными стратегическими вопросами.

В то же время министр отметил, что Украине, вероятно, придется принять сложные решения по территориальным вопросам, поскольку у каждой стороны переговоров есть собственные приоритеты, интересы и беспокойство.

"В идеальном мире мы хотели бы видеть сохранение территориальной целостности Украины. Но сейчас идет война, и, к сожалению, в результате этой войны нам приходится принимать некоторые неприятные решения. Это то, что пытаются решить сейчас: что могут удержать, что оставить, что отложить. Думаю, что это некоторые из приоритетных сфер, на которых сейчас," – сказал Фидан.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Владимир Зеленский 18 февраля отбудет с официальным визитом в Турцию и проведет встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщил глава управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в Президентском дворце в Анкаре состоится встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который по приглашению турецкого лидера посетит страну с официальным визитом.

"В ходе встреч будут рассмотрены все аспекты отношений стратегического партнерства между Турцией и Украиной и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами", — рассказал представитель Эрдогана.

