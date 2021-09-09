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«В ту сторону двери открыты»: в Кабмине дали совет украинцам, которые получили паспорта РФ

Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО

сегодня, 11:12
Автор:

Кравцев Сергей

Граждане Украины, проживающие в ОРДЛО и получившие российские паспорта, на сегодняшний день просто оказались в заложниках страны-агрессора. Тем не менее, план Кремля о том, чтобы манипулировать людьми, не позволив Донбассу возвратиться в Украину путем реинтеграции, провалится. Как передает портал "Комментарии", таким мнением в интервью "РБК-Украина" поделился вице-премьер Алексей Резников.

«В ту сторону двери открыты»: в Кабмине дали совет украинцам, которые получили паспорта РФ

Алексей Резников Фото: пресс-служба КГГА

Резников отметил, расчет Москвы очень простой – показать, что на территории Украины уже есть "русский мир" и Кремль будет его защищать военным путем. И здесь не столь важно, сколько именно украинцев, проживающих в ОРДЛО, получили российские паспорта. Если в Кремле примут решение использовать регулярные войска против Украины, то они снова пойдут на этот шаг. Другой вопрос – нужен ли такой риск Путину. Важно, что сам по себе прецедент с массовой выдачей российских паспортов в Украине уже создан. Вот только официальный Киев после этого не откажется от своей идеи реинтеграции Донбасса. 

Вице-премьер подчеркнул, Украина не признает российские паспорта, выданные Москвой гражданам Украины, которые сегодня находятся в оккупации. Потому у тех людей, которые сегодня носят российские паспорта в кармане, но проживают на территории Украины, пусть и временно оккупированной, есть только один выход – отказаться от этих документов или же собираться переезжать на постоянное место жительства в Россию.

"В ту сторону двери открыты", уточнил вице-премьер.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Зеленский посоветовал украинцам, которые всем сердцем за Россию, паковать чемоданы.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/golosa-donbassa-zachem-rossiya-razdaet-pasporta-1631101686.html
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