В ТКГ объяснили, почему Зеленский резко не критикует Кремль

В Тристоронней контактной группе по Донбассу назвали причину, по которой президент Владимир Зеленский не может публично слишком жестко критиковать действия Кремля. Подобные заявления могут спровоцировать новое обострение, заявил представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24".

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент оказался в непростой ситуации, уверен Гармаш. На все изменения обстановки на Донбассе он должен реагировать в публичной плоскости предельно осторожно. Иначе Россия может пойти на эскалацию конфликта.

"Перемирие во время войны общество воспринимает неоднозначно. Но это я, как журналист и обычный человек, могу говорить, что и как нужно делать и комментировать. Он же отлично понимает, если будет резко отвечать Кремлю, может стать только хуже. 22-го июля ведь уже было перемирие, но обстрелы продолжались. Только когда Зеленский позвонил Путину, начался реальный режим тишины И так было уже не раз", - говорит Гармаш.

Именно поэтому президент должен говорить о ситуации на Донбассе, как дипломат, уверен делегат Украины в ТКГ.

"Наступая на свое самолюбие и гордость, он должен держать эту паузу. А вот общество должно показать, чего оно хочет от своего президента", - подытожил Гармаш.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что у Зеленского выступили с жестким требованием к России.

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