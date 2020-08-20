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В ТКГ договорились, где войскам прикажут отойти от линии фронта

Участники мирных переговоров согласовали сразу 4 участка разведения войск

сегодня, 08:08
Автор:

Виолетта Комаровская

Участники Трехсторонней контактной группы смогли договориться о новом разведении войск на Донбассе. Речь идет о четырех участках вдоль линии разграничения, - сообщили в пресс-службе Офиса президента. 

На время карантина ТКГ по Донбассу отказалась от личных встреч и все переговоры сейчас проводят онлайн. Вместе с тем участники украинской делегации, которую совсем недавно возглавил Леонид Кравчук, отчитались о плодотворной работе. Прежде всего они смогли окончательно определить участки, где совсем скоро и украинская армия, и боевики должны будут отойти от линии разграничения. Но когда это случится и где именно, в пресс-службе украинского президента не уточнили. 

В ТКГ договорились, где войскам прикажут отойти от линии фронта

Война на Донбассе. Фото: narodna-pravda.ua

Кроме того ТКГ обозначила территории, куда отправят саперов. Те должны полностью разминировать эти участки. Всего таких 20. 

"Были достигнуты договоренности в сфере безопасности касательно участков разминирования в рамках нового плана, предусмотренного коммюнике Нормандского саммита в Париже", - отчитались в ОП.

Говорили в этот раз участники Трехсторонней контактной группы и об обмене пленными. О конкретных результатах переговоров у президента не сообщили, но подчеркнули, что в этом вопросе удалось достичь прогресса.

Ранее "Комментарии" рассказывали также о том, какие, по мнению Леонида Кравчука, планы на Донбасс у российского президента Владимира Путина. 


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