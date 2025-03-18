В Тисе рекордно вырос уровень воды

На Закарпатье из-за таяния снега и ливня уровень воды в Тисе местами увеличился до двух метров.

В Тисе повысился уровень воды. Фото из открытых источников

На участке, находящемся в ответственности Мукачевского пограничного отряда, река Тиса протекает вдоль 121 км границы с Румынией и Венгрией.

"С начала полномасштабного вторжения противоправные элементы пытаются использовать Тису как переправу для нарушителей границы. С целью наживы организаторы предлагают своим клиентам именно ночные "заплывы", чтобы те не могли в полной мере оценить опасность для своего здоровья и жизни", — рассказали пограничники.

Они добавляют, что всего с начала полномасштабного вторжения в этом водоеме погибли почти полсотни мужчин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Антарктиде на исследовательской станции, принадлежащей Южной Африке, среди группы ученых завелся маньяк. Как сообщает The Times, на прошлой неделе из научно-исследовательской базы Sanae IV, принадлежащей правительству ЮАР, поступило электронное письмо, немедленно повлекшее тревогу. Исследователь написал, что научная команда на станции живет в страхе из-за одного из ученых, представляющего угрозу для остальных. Кроме того, агрессивный член команды также был обвинен в сексуальном насилии над другим исследователем.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Днепропетровской области в авиакатастрофу попали члены сборной Украины из смешанных единоборств, возвращавшихся после соревнований домой. В результате ДТП погибли два 18-летних спортсмена, сообщает Национальная федерация смешанных единоборств ММА Украины. В результате ДТП погибли члены сборной Украины по ММА, представители криворожского спортивного клуба "Ягуар" 18-летние Никита Степанов и Арсен Албертян.