В Тихом океане через несколько дней возник новый остров, его можно увидеть на снимках спутника

При извержении вулкана Хоум-Риф образовался новый остров в Тихом океане. Вулкан проснулся 10 сентября, а уже спустя считанные часы ученые из Геологической службы Тонга зафиксировали новый остров, образовавшийся от лавовых потоков Хоум-Риф. Об этом пишет CNN.

Вулканический остров, фото иллюстративное. Фото из открытых источников

Вулкан Хоум-Риф расположен к югу от Новой Зеландии, недалеко от островов Фиджи и Тонга. Эта зона является одной из самых активных точек извержения вулканов. Активизировался вулкан 10 сентября и начал выбрасывать лавовые потоки, пыль и водяной пар. Извержение вулкана и создание острова были сняты спутниками НАСА.



Менее чем за сутки ученые из Того зафиксировали образование нового острова, а 14 сентября его площадь составляла 4 тыс. квадратных метров, что примерно равно одному футбольному полю. 20 сентября новый геологический объект увеличился до 24 тыс. квадратных километров, а высота острова составляет 10 метров.



Согласно сообщениям Геологической службы Тонга вулкан продолжает оставаться активным, но выбросы лавы и пепла прекращается, поэтому для местных жителей угроза минимальна.



Фото Лорена Дофина со спутников НАСА можно просмотреть ниже:







Интересно, что такие острова иногда образуются в местах активности вулканов. По словам ученых из НАСА, новый остров не будет долго существовать – его уничтожат океанские волны. Период жизни подобных образований составляет от нескольких недель до десятка месяцев.

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