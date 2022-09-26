logo

BTC/USD

19096.40

ETH/USD

1310.40

LTC/USD

53.08

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Тихом океане через несколько дней возник новый остров, его можно увидеть на снимках спутника
commentss НОВОСТИ Все новости

В Тихом океане через несколько дней возник новый остров, его можно увидеть на снимках спутника

Из-за лавы из вулкана Хоум-Риф возник новый остров.

сегодня, 12:25
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

При извержении вулкана Хоум-Риф образовался новый остров в Тихом океане. Вулкан проснулся 10 сентября, а уже спустя считанные часы ученые из Геологической службы Тонга зафиксировали новый остров, образовавшийся от лавовых потоков Хоум-Риф. Об этом пишет CNN.

В Тихом океане через несколько дней возник новый остров, его можно увидеть на снимках спутника

Вулканический остров, фото иллюстративное. Фото из открытых источников

Вулкан Хоум-Риф расположен к югу от Новой Зеландии, недалеко от островов Фиджи и Тонга. Эта зона является одной из самых активных точек извержения вулканов. Активизировался вулкан 10 сентября и начал выбрасывать лавовые потоки, пыль и водяной пар. Извержение вулкана и создание острова были сняты спутниками НАСА.

Менее чем за сутки ученые из Того зафиксировали образование нового острова, а 14 сентября его площадь составляла 4 тыс. квадратных метров, что примерно равно одному футбольному полю. 20 сентября новый геологический объект увеличился до 24 тыс. квадратных километров, а высота острова составляет 10 метров.

Согласно сообщениям Геологической службы Тонга вулкан продолжает оставаться активным, но выбросы лавы и пепла прекращается, поэтому для местных жителей угроза минимальна.

Фото Лорена Дофина со спутников НАСА можно просмотреть ниже:

В Тихом океане через несколько дней возник новый остров, его можно увидеть на снимках спутника - фото 2

Интересно, что такие острова иногда образуются в местах активности вулканов. По словам ученых из НАСА, новый остров не будет долго существовать – его уничтожат океанские волны. Период жизни подобных образований составляет от нескольких недель до десятка месяцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в небе Киева заметили НЛО.

Также "Комментарии" писали о реакции астронавтки на необычное явление, она сказала: "Такого я в жизни не видела".



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2022/09/24/world/baby-island-pacific-ocean-scn-trnd/index.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!